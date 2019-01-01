سيبايوس قد ينتقل إلى توتنهام هوتسبيرز
يعد توتنهام هوتسبيرز أحد أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات "داني سيبايوس" جبناً إلى جنب آرسنال ولكنه يعتبر هو الأقرب طبقاً لأخر التقارير.
حيث أشارت مصادر برنامج "شيرينغييتو" أن هناك إمكانية لانتقال اللاعب إلى ديوك لندن ولكن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
نابولي يوافق على تمديد عقد رويز
يرى نابوليي أن عليه الموافقة على تمديد عقد متوسط ميدانه فابيان رويز حتى عام 2024، وذلك بحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو.
وظهر صاحب الـ23 عاماً في 40 مباراة الموسم الماضي مع أبناء الجنوب في جميع المسابقات، وبعد الأداء الجيد الذي قدمه مع أنشيلوتي قررت الإدارة مكافأته بزيادة أجره.
ويأتي التحرك الأخير من وصيف الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد خروج أخبار في الفترة الماضية باهتمام ريال مدريد بالإسباني، وفي حالة الوصول لاتفاق بين رويز ونابولي ستكون مهمة الملكي صعبة إذا ما أراد الحصول على خدمات اللاعب.
تشيلسي يستعد لشراء بطاقة كوفاتشيتش
يستعد تشيلسي لإتمام انتقال ماتيو كوفاتشيتش بتفعيل حق الشراء الذي تم الاتفاق عليه عند انضمام اللاعب للبلوز على سبيل الإعارة الموسم الماضي.
وادعى جيانلوكا دي مارزيو أن الفريق الإنجليزي سوف يقوم بشراء بطاقة الكرواتي الدولي مقابل 50 مليون يورو، ومن المتوقع أن يتم الاتفاق يوم السبت القادم.
أياكس يحدد سعر فان دي بيك
أوفرمارس يرى أن جوهرة هولندا في وسط الميدان لن يخرج بأقل من 50 مليون يورو
أشارت تقارير نشرتها التيليغراف أن ريال مدريد بدأ التفاوض مع أياكس من أجل ضم دوني فان دي بيك، والذي كان أحد أهم أسلحة الفريق الهولندي في الموسم الماضي، والذي وصل فيه الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ سنواتٍ طويلة.
وقال المدير الرياضي للفريق مارك أوفرمارس أن ثمن خروج متوسط الميدان سيتراوح بين 50 و60 مليون يورو، وأن الملكي لديه القدرة على دفع هذا المبلغ بسهولة.
ألميرون يتحدث عن شائعات اهتمام ريال مدريد به
أكد ميجيل ألميرون أنه لا يعرف شيئاً عن الشائعات التي ربطت اسمه بالانضمام لريال مدريد في سوق انتقالات الصيف الحالي، وقال أنه يشعر بالسعادة من هذه الأخبار، لكنه الآن لا يوجد لديه تركيز إلا على مهمته مع منتخب بلاده الباراجواي في كوبا أمريكا، ومع فريقه الحالي نيوكاسل.
وجدير بالذكر أن الآلبيروخا وصل لربع نهائي البطولة القارية الأولى في أمريكا الجنوبية، وهو يتجهز الآن لمواجهة البرازيل في هذا الدور.
ميلان يبدأ مفاوضات ضم ثيو هيرنانديز
بدأ ميلان تسريع عملية التعاقد مع اللاعب "ثيو هيرنانديز" ظهير أيسر ريال مدريد، والذي أصبح خارج حسابات زيدان بعد التعاقد مع ميندي.
شوهد ثيو هيرنانديز في وقت سابق مع باولو مالديني، ويبدو أن المحادثات بينهما أتت بثمارها، وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن الملكي لا يمانع بالتفريط في اللاعب ولكن على سبيل الإعارة.
رسمياً.. إيبار يتعاقد مع تيخيرو
أعلن فريق إيبار عن تعاقده رسمياً مع تيخيرو، وذلك بعقد يمتد حتى 2024 قادماً من الكاستيا، بعد أن قدم مستويات مميزة للغاية مع رديف الملكي.
شارك ألفارو 38 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني الموسم الماضي وتمكن من صناعة 10 أهداف، ويمتاز بقدرته على اللعب كظهير أيمن وأيسر.
الهولندي دوني فان دي بيك على رادار ريال مدريد
أفادت صحيفة "ماركا" بأن ريال مدريد قد يسعى لمحاولة ضم دوني فان دي بيك لاعب أياكس الهولندي إذا فشلوا في استقطاب بول بوجبا في القريب العاجل.
يُقال أن الملكي قد تأثر بأداء اللاعل الهولندي دي بيك خلال الموسم الماضي وخاصة فيما ساهم فيه للوصول بالفريق إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
تم رفض عرض ريال مدريد لضم المدافع روبن دياس، ولكن المفاوضات مستمرة
وفقاً لما نشرته صحيفة "AS" من أن ريال مدريد قد قد أبلغ بنفيكا البرتغالي بإبداء أسباب رفض المدافع روبن دياس للإنضمام إلى الملكي.
وأضافت الصحيفة أن الناديان يتفاوضان على بيع المهاجم راؤول دي توماس مهاجم البلانكوس الذي أنتهت مدة إعارته مع رايو فايكانو.
وترى إدارة ريال مدريد مستقبل مُشرق للمدافع دياس البالغ من العمر 22 عاماً، ولكن إذا لم تتم الصفقة فمن المحتمل انتقال راؤول دي توماس إلى بنفيكا بمبلغ قد يصل إلى 20 مليون يورو.
ريال سوسيداد يقترب من ضم مايورال
واصل ريال سوسيداد مفاوضاته مع ريال مدريد سعياً لضم المهاجم الإسباني "ماريوال" والذي يشارك حالياً مع منتخب بلاده في يورو تحت 21 عاماً.
حيث أكدت مصادر "أوندا ثيرو" بأن الإتفاق قريب بين الطرفين على أن تكلف الصفقة الفريق الباسكي حوالي 15 مليون يورو، ومن المتوقع أن تتم عقب انتهاء البطولة.
ريال مدريد يبدي اهتمامه بهداف فرايبورج
يبدو أن دعم ريال مدريد لخط الهجوم لن يتوقف هذا الصيف، حيث أبدى الملكي اهتمامه بلاعب آخر وهو "فالدشميدت" مهاجم فرايبوورج منتخب ألمانيا في يورو تحت 21 عاماً.
حيث أشارت مصادر " ديفنسا سنترال" أن المرينجي معجب للغاية بما يقدمه اللاعب في اليورو المُصغر، بعد أن نجح في إحراز خمسة أهداف في ثلاث مباريات مما جعله هدافاً للبطولة حتى الآن
نيمار يعلق مفاوضات ريال مدريد وينتظر برشلونة
النجم البرازيلي أبلغ الميرينجي عن تفضيله العودة للبلاوجرانا
أصبح من المؤكد أن نيمار سيترك باريس سان جيرمان في سوق انتقالات الصيف الحالي، متجهاً إلى الدوري الإسباني الذي كان محطته الأوروبية الأولى.
وبهذا الشأن نقلت صحيفة إكسبريس عن سبورت الإسبانية أن النجم البرازيلي تواصل مع الميرينجي، وأبلغه أنه لن يلعب في الليجا إلا بقميص البلاوجرانا، وذلك سعياً منه لإعادة أمجاده السابقة في الكامب نو الذي كان شاهداً على بطولات لصاحب الـ27 عاماً في فترته مع الفريق الكتالوني.
ديسايي: الجميع يتمنى لاعب مثل بوجبا
لا تمثل التكهنات بخروج بول بوجبا من مانشستر يونايتد في سوق انتقالات الصيف الحالي أي مفاجأة بالنسبة لمارسيل ديسايي، حيث صرح بهذا الصدد قائلاً: "الجميع يريدونه".
ولايزال الباب مفتوحاً أمام بطل العالم 2018 للانضمام لريال مدريد، لكن لن يكون الأمر سهلاً في ظل اهتمام يوفنتوس بضم صاحب الـ26 عاماً لمدة 3 سنوات مقابل 89 مليون جنيه إسترليني
بنفيكا يقترب من حسم صفقة راؤول دي توماس
واصل بنفيكا البرتغالي مفاوضاته مع ريال مدريد من أجل التوقيع مع المهاجم راؤول دي توماس، الذي أُعير في الموسم الماضي إلى صفوف رايو فاليكانو وقدم أداءاً مميزاً للغاية، مما جعل الأندية تلهث وراءه.
طبقاً لمصادر أبولا البرتغالية، فأن مسئولي بنفيكا اجتمعوا مع نظرائهم في مدريد واتفقوا على قيمة الصفقة والتي ستُقدر بحوالي 20 مليون يورو.
ريال مدريد يتطلع إلى ضم فابيان رويز لاعب نابولي
بحسب ما أفادت به صحيفة "AS" أن ريال مدريد يسعى للتفاوض مع فابيان رويز لاعب نابولي الإيطالي.
وقد شارك اللاعب الإسباني في 40 مباراة على مستوى جميع المسابقات مع الأزوري في الموسم السابق.
وبحسب ما أفادت به الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ23 عاماً قد أصبح من الذين يسعى ريال مدريد لضمهم في سوق الانتقالات الحالي، ولكن نابولي يتمسك بمبلغ 70 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب.
مبابي لن يرحل عن صفوف باريس سان جيرمان في الميركاتو الحالي
بحسب ما صرحت به صحيفة الماركا الإسبانية
بحسب ما صرحت به صحيفة الماركا بأن اللاعب كيليان مبابي سيلتحق إلى ريال مدريد في الموسم القادم.
يتنافس كلً من الملكي والبلاوجرانا على ضم النجم الفرنسي منذ أن كان لاعباً في موناكو، ومازالت محاولات استقطاب اللاعب لم تنتهي، ولكن صرحت الصحيفة بأن باريس سان جيرمان لن يبيع اللاعب في سوق الانتقالات الحالي، ولكن ريال مدريد يعتبر ضم اللاعب شيئاً ضرورياً على المدى الطويل ويحاول من الوقت الحالي أن يدخل في مفاوضات لضم اللاعب في سوق الميركاتو الصيفي من السنة القادمة.
آرسنال مهتم بضم داني سيبايوس
أبدى فريق آرسنال اهتمامه بضم الإسباني الموهوب "داني سيبايوس" من ريال مدريد، خاصةً أن اللاعب من المتوقع أن يكون خارج خطط زيدان للموسم المقبل بسبب رغبة الملكي في ضم لاعب وسط جديد.
طبقاً لمصادر صحيفة آس فأن الجانرز مستعد لدفع المبلغ المطلوب من قبل المرينجي للتفريط فيه وهو 45 مليون جنيه إسترليني، بعد تألقه مع الماتادور في يورو تحت 21 عاماً الذي يُلعب حالياً.
خاميس يؤجل الحديث عن مستقبله لما بعد كوبا أمريكا
رفض الكولومبي "خاميس رودريجز" لاعب ريال مدريد الذي كان معاراً لبايرن ميونخ في العامين الماضيين التعليق على مستقبله مع الملكي، بسبب تركيزه الشديد على كوبا أمريكا.
طبقاً لتصريحات ماركا فأن رودريجز أكد أنه لم يتحدث مع زيدان بخصوص مستقبله، ولا يفكر سوى في بطولة الكوبا التي يخوضها حالياً مع المنتخب الكولومبي.. وسط اهتمام كبير من أنشيلوتي بالتعاقد معه وضمه لنابولي الإيطالي.
ريال مدريد يُقدم 200 مليون يورو لضم مبابي
واستطاع مبابي في الموسم الماضي أن يسجل 39 هدفاً بالإضافة إلى صناعة 5 أهداف في 43 مباراة شارك فيهم.
ريال مدريد يحدد سعر داني سيبايوس
الملكي يطلب 50 مليون يورو للاستغناء عن نجمه الشاب
نقلت صحيفة ميرور عن آس تقريراً يوضح أن ريال مدريد حدد سعر داني سيبايوس عند 50 مليون يورو، وذلك بعد استفسار توتنهام عن اللاعب.
يشارك صاحب الـ22 عاماً مع الماتادور في كأس أوروبا للشباب في الوقت الحالي، وهو يحظى باهتمام أندية كبيرة أخرى غير السبيرز، أهما ميلان الساعي لاستعارته لعامين مع أحقية شرائه.
مانشستر يونايتد يتحرك للتجديد مع راشفورد
سوف يستغل مانشستر يونايتد بنداً متواجد في عقد ماركوس راشفورد يقضي بتجديده تلقائياً لمدة موسم، وذلك للإبقاء على اللاعب في صفوف الفريق في حالة فشل المفاوضات.
وبحسب صحيفة صن فإن المهاجم طلب زيادة راتبه الأسبوعي إلى 350 ألف جنيهاً إسترلينياً، وهو ما يمثل حوالي ضعف راتبه الحالي البالغ 180 ألف جنيهاً إسترلينياً.
جدير بالذكر أن الشاب الإنجليزي يحظى باهتمام عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد
ميلان يواصل مفاوضاته من أجل ثيو هيرنانديز
واصل ميلان سعيه خلف ظهير أيسر ريال مدريد "ثيو هيرنانديز" بعد أن تفاوض مع اللاعب على الانضمام لصفوف الروسونيري بداية من الموسم المُقبل.
حيث تم التقاط صورة للاعب برفقة مالديني أثناء قضاء العطلة الصيفية في إيبيزا، وهو ما يؤكد اقتراب اللاعب من الدوري الإيطالي.
مانشستر يونايتد يبحث عن بديل لفاران!
ريال مدريد يطلب حوالي نصف مليار يورو للتخلي عن نجمه
بحسب ديلي ستار فإن ريال مدريد حدد سعر مدافعه رافائيل فاران عند 430 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد تحرك مانشستر يونايتد من أجل ضمه.
ويحتاج أوله جونار سولشار إلى تدعيم دفاع الشياطين الحُمر في سوق انتقالات الصيف الحالي، وقد وجد في الفرنسي الدولي ضالته، لكن بعد المقابل المادي الذي وضعه الملكي سيتعين على المدرب النرويجي البحث عن مدافع آخر.
ريال مدريد يتابع ما يقدمه ألميرون في كوبا أمريكا
يتابع ريال مدريد ما يقدمه الباراجوياني ألميرون لاعب نيوكاسل يونايتد مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا المقامة حالياً بالبرازيل، من أجل التحرك لضمه مستقبلاً.
طبقاً لمصادر "تيجو سبورتس" الباراجوانية فأن كشافة ريال مدريد يتابعوا ألميرون عن كثب من أجل مراقبة مستواه، خاصةً وأن الملكي اعتاد على التعاقد مع اللاعبين اللاتينيين بعد تألقهم في البطولات الكبرى.
بوجبا جاهز للانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف
يرى كريستيان كاريمبو الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم من قبل، أن بوجبا جاهز للانتقال إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف وهذا الوقت مناسب من أجل مثل هذه الخطوة الكبيرة.
حيث صّرح قائلاً: بوجبا لاعب رائع وزيدان يعرفه منذ أن كان لاعباً ليوفنتوس، هو مستعد لريال مدريد ويستحق اللعب في هذا النادي الكبير.
مارتين أوديجارد مطلوب في الدوري الإسباني والألماني
وقد قدم لاعب الجناح أداءاً جيداً في إعارته السابقة حيث شارك في 31 مباراة واستطاع أن يُحرز ثمانية أهداف، مما دعى فريق بايرن ليفركوزن للإهتمام أيضاً باللاعب والدخول في مفاوضات مع الملكي.
وقد أشارت التقارير أقتراب اللاعب صاحب الـ20 عاماً للفريق الألماني أكثر من فرصه في الانتقال إلى لريال سوسيداد.
ميلان يُقدم عرضاً حقيقياً لضم الإسباني داني سيبايوس
وفي تأكيد آخر قد صرحة صحيفة "لاجازيتا" بأن الديافولو قد قدم عرضاً بالفعل لضم الإسباني الشاب على سبيل الإعارة لمدة سنتين، وكان اللاعب صاحب الـ21 عاماً قد انتقل لصفوف الملكي في صيف 2017، ولم يخض سوى 18 مباراة فقط مع الميرنجي أحرز فيهم هدفين، ويُعد لاعب خط الوسط من أهم الأسماء المطروحة على طاولة نادي القرن العالمي من قِبل ميلان.
إدارة مانشستر يونايتد تُجمد موقف بول بوجبا
ترفض التفريط في لاعبها!
وضعت إدارة مانشستر يونايتد نادي ريال مدريد في ورطة بعد أن رفضت محاولات الملكي للتعاقد مع اللاعب الفرنسي، الذي عبر عن رغبته بترك الفريق الإنجليزي هذا الصيف.
حيث أشارت مصادر صحيفة ماركا أن اليونايتد رفض التحدث عن احتمالية رحيله، وأصر على عدم التفاوض من الأساس، ولكن زيدان لازال مصراً على تلبيه رغباته والتوقيع مع اللاعب.
توتنهام يحدد شروطه من أجل التفريط في إريكسن
ويطلب مبادلة لاعب!
اشترط فريق توتنهام هوتسبيرز مبادلة إريكسن بإحدى لاعبي ريال مدريد إذا ما أراد الملكي الحصول على خدمات اللاعب الدانماركي الذي يتبقي في عقده عام واحد، ويرغب بخوض تحدي جديد.
طبقاً لمصادر صحيفة ذا صن، فأن السبيرز مهتمين بالحصول على خدمات الإسباني "أسينسيو" ولكن زيدان لا يريد بيعه بشكل نهائي، ولن يفرط فيه سوى على سبيل الإعارة فقط، بعد أن كان رفض عرضاً من يوفنتوس للتعاقد معه.
ريال مدريد يرفض إعارة خاميس رودريجيز من جديد
أفادت مصادر بأن نادي نابولي الإيطالي قد تقدم بطلب للحصول على خدمات اللاعب خاميس رودريجيز من ريال مدريد على سبيل الإعارة، وقد صرحت بأن الملكي يرفض السماح بمغادرة اللاعب إلا بانتقالاً كامل.
صفقة تبادلية بين برشلونة وباريس سان جيرمان تلوح في الأفق
البلاوجرانا يعرض على باريس سان جيرمان 100 مليون يورو بالإضافة لكوتينيو لضم نيمار
أشارت العديد من التقارير إلى أن برشلونة ينوي إبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، ينتقل بموجبها فيليبي كوتينيو للعاصمي الفرنسي وينضم نيمار للكامب نو مقابل 100 مليون يورو.
ويسعى العملاق الكتالوني إلى استعادة نجمه السابق في سوق انتقالات الصيف الحالي، وهو ما قبله البرازيلي الدوري بأريحية شديدة، لكن لن يكون الأمر سهلاً خاصةً في ظل اهتمام الغريم التقليدي ريال مدريد بنجم السليساو، وعزمه التقدم بعرض كبير من أجل ضمه.
بنزيمة يصب الوقود على نار شائعات انضمام نيمار
هل أعلن بنزيمة انضمام البرازيلي لريال مدريد بشكلٍ غير رسمي؟
صب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الوقود على نار شائعات انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، وذلك بنشره صورة على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام تجمعه بالبرازيلي الدولي.
ارتبط نجم السليساو بالعودة إلى بيته القديم برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن بعد الصورة التي تجمعه بنجم الميرينجي الأول هل تحولت وجهته إلى سانتياجو بيرنابيو شره الصفقات في الميركاتو الحالي؟
نيمار لا يرغب في العودة لباريس سان جيرمان
اللاعب البرازيلي يعلن الحرب على العاصمي الفرنسي
ادعت سبانيش بابليكيشن سبورت أن نجم باريس سان جيرمان لا يريد العودة إلى ناديه الحالي في فترة الإعداد للموسم الجديد، وأنه يسعى للخروج منه إلى أي وجهة محتملة أخرى.
ارتبط البرازيلي الدولي بقوة بالعودة للدوري الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يحظى بصراع قوي بين قطبي الليجا برشلونة وريال مدريد.
ريال مدريد يفضل بوجبا على إيريكسين
الملكي يضع الفرنسي على قمة أولوياته في الميركاتو
حدد ريال مدريد هدفه الأول لتدعيم خط الوسط في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهو نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا الذي عبر عن رغبته في الرحيل عن أولد ترافورد هذا الصيف.
يهتم البلانكوس أيضاً بنجم توتنهام كريستيان إيريكسين، لكن المدرب زين الدين زيدان يفضل مواطنه على وصيف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لذا سيتحرك الملكي بقوة نحوه خاصةً أن اللاعب مطلوب بقوة في فريقه السابق يوفنتوس.
ميلان يعلق مفاوضاته مع ريال مدريد
بحسب كالتشيو ميركاتو، علق ميلان مفاوضاته مع ريال مدريد من أج عقد أكثر من صفقة لتدعيم الفريق الموسم القادم.
ويعتبر داني سيبايوس هو الهدف الأول للروسونيري من العملاق الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه ليس الوحيد المستهدف من قبل الديافولو من الملكي في هذا الميركاتو، فهناك اهتمام كبير أيضاً بخاميس رودريجيز القريب جداً من نابولي، والمهاجم بورخا مايورال.
كيلور نافاس ضمن أهتمامات بنفيكا البرتغالي
كاسيميرو كلمة السر في صفقة نيمار
أصبح خروج نيمار من باريس سان جيرمان وشيكاً ولا توجد إلا وجهتين محتملتين هما ريال مدريد وبرشلونة، وبحسب التقارير فإن إدارة الفريق العاصمي الفرنسي لن تفرط في اللاعب بأقل من المبلغ الذي اشترته به في 2017 وهو 222 مليون يورو.
لكن صحيفة الديلي ميل نقلت عن ماركا أن مطالب الإدارة الباريسية المادية قد تنخفض إذا انضم النجم البرازيلي لريال مدريد، حيث أن حامل لقب الدوري الفرنسي يسعى بقوة لتعويض تياجو موتا الذي اعتزل الصيف الماضي بكاسيميرو نجم وسط الميرينجي، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى تخفيض ثمن نيمار مقابل الحصول على خدمات مواطنه.
ريال مدريد يضحي بنجمه المستقبلي من أجل إيريكسين
يرغب الملكي في ضم متوسط الميدان إيريكسين ولو كلفه الأمر خسارة سيبايوس الذي يراه الكثيرون أحد المواهب الواعدة في الكرة الإسبانية
أكدت صحيفة الصن البريطانية أن ريال مدريد يجهز عرضاً لتوتنهام من أجل ضم كريستيان إيريكسين المطلوب بقوة من زين الدين زيدان، وبحسب التقرير فإن الملكي مستعد لدفع 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى إدخال الواعد داني سيبايوس في الصفقة من أجل إقناع إدارة السبيرز.
أشارت تقارير عديدة في الفترة الأخيرة إلى أن الدنماركي الدولي يسعى لترك الشمال اللندني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصةً انه لن يصل لاتفاق لتجديد عقده مع وصيف دوري أبطال أوروبا، وهي نفس الظروف التي يمر بها صاحب الـ22 عاماً الذي يرى أن فرصه في سانتياجو بيرنابيو تكاد تكون منعدمة، وأنه لا مفر له عن الخروج لإيجاد فرصة للعب.
يوفنتوس يخطط لإعادة بوجبا رغم اهتمام ريال مدريد
أكدت مصادر مطلعة بالدوري الإيطالي أن يوفنتوس يستعد للانقضاض على نجمه السابق بول بوجبا لاستعادته من مانشستر يونايتد، وذلك قبل تحرك ريال مدريد نحوه بناءً على الرغبة الملحة من زين الدين زيدان بجمع الشمل مع مواطنه.
وبحسب المصادر فإن إدارة البيانكونيري جهزت عرضاً بقيمة 140 مليون يورو من أجل ضم صاحب الـ26 عاماً، والذي عبر في وقتٍ سابق عن رغبته في مغادرة الفريق الذي نشأ فيه بحثاً عن مستواه الذي تراجع منذ العودة لأولد ترافورد.
على الجانب الآخر، قالت صحيفة إيه بي سي أن ريال مدريد يدرس جلب بوجبا مقابل 125 مليون يورو، وإذا صحت هذه الأخبار فبالتأكيد سيكون فريق السيدة العجوز هو الأقرب لخطف متوسط الميدان الفرنسي