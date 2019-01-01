رودريجيز يريد البقاء في إسبانيا

أشارت بعض التقارير الصادرة من كولومبيا بإن خاميس رودريجيز رفض الانتقال إلى نابولي، لأن رغبته هي الاستمرار في الدوري الإسباني الموسم المُقبل.

أكدت مصادر "لا سيسكتا" أن رودريجيز ينتظر أتلتيكو مدريد ليكون بديلاً لأنطوان جريزمان المطلوب بقوة من برشلونة.