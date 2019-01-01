رونالدو نادم على الرحيل

أبدى كريستيانو رونالدو ندمه على الرحيل من ريال مدريد في الصيف الماضي، وانضمامه لصفوف يوفنتوس الإيطالي بعد أن لعب لمدة تسع سنوات مع المرينجي حصد فيها ألقاب كثيرة جداً.

برر رونالدو رحيله عن الملكي بأنه كان يبحث عن حافز إضافي لذلك كان يسعى وراء التغيير لأنه كان يثق بأنه لديه الكثير ليقدمه، جاء ذلك في حفل تتويجه بجائزة أسطورة صحيفة ماركا.