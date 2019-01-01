بسبب إصابة في الفخد

تعثرت مفاوضات ريال مدريد مع فريق ليون بخصوص "ميندي" ظهير أيسر الفريق الفرنسي في الأيام الأخيرة، خاصةً مع إصابة اللاعب على مستوى الورك لذا لم يجتاز الفحص الأول بنجاح.

برغم التوصل إلى إتفاق حول قيمة الصفقة وهو 49 مليون جنيه إسترليني ولكن الفريق الإسباني طالب بإجراء فحص طبي ثاني قبل قرار التوقيع معه، وهو ما يذكرنا ما حدث بين ليفربول وفقير في الصيف الماضي.