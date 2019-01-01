اقترب لوكا زيدان نجل المدرب زين الدين زيدان من العثور على فريق جديد هذا الصيف بعد أن بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف راسينج الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

أشارت مصادر صحيفة آس أن زيدان على وشك التوقيع لراسينج بعد أن تم استقباله من قبل المدير الرياضي للفريق.