مدونة حية

أخبار انتقالات ريال مدريد | بوجبا يضغط للرحيل عن اليونايتد، وموقف هازارد يتأزم بعد العقوبة

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

محدث
التعليقات()
Getty Images

موقف هازارد يتأزم كثيراً بعد عقوبة تشيلسي

2019-05-08T13:40:08Z

هل يلجأ ريال مدريد لخيارات آخرى؟

ازدادت مخاوف ريال مدريد بخصوص عدم القدرة على التعاقد مع البلجيكي "هازارد" في الصيف المقبل بسبب حرمان تشيلسي من التعاقدات في الفترة المقبلة.

من المتوقع أن يساهم منع البلوز من إجراء أي تعاقدات في العام المقبل في تمسك الفريق بنجمه لأنه لن يستطيع تعويضه، ولذا من المتوقع أن يلجأ ريال مدريد للنظر للخيارات آخرى يتصدرها ساديو ماني لاعب ليفربول.

Getty Images

بوجبا يضغط للرحيل عن مانشستر يونايتد

2019-05-08T13:38:38Z

وريال مدريد يترقب

واصل الفرنسي "بول بوجبا" الضغط على إدارة فريقه مانشستر يونايتد من أجل الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، وتحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وبحسب صحيفة تليغراف فأن بوجبا سيكون صريحاً وجريئاً ليطلب من إدارة الفريق السماح له باللعب في سانتياجو برنابيو في الموسم المقبل، خاصةً وأن اليونايتد لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بيل خارج خطط زيدان للموسم المقبل

2019-05-03T20:18:14Z

بعد انتقاده مؤخراً

بات في حكم المؤكد أن بيل لن يستمر مع ريال مدريد في الصيف المقبل بعد أن تم انتقاده مؤخراً من قبل مدرب الفريق زين الدين زيدان عقب التعادل مع رايو فاليكانو.

حيث استنكر زيدان إذا ما كان عقل بيل مع الفريق أم لا بسبب المستويات السيئة التي يقدمها مؤخراً، وهو ما أكدته صحيفة ماركا التي أشارت إلى أن المدرب الفرنسي قرر الاستغناء عن اللاعب في الصيف المقبل.

Getty Images

ريال مدريد يقترب من التوصل لإتفاق لضم يوفيتش

2019-05-03T20:16:23Z

متفوقاً على برشلونة

اقترب فريق ريال مدريد من التوصل إلى إتفاق مع فرانكفورت من أجل التوقيع مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي بات حديث العالم في هذا الموسم بسبب المستويات المذهلة التي يقدمها في الدوري الألماني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو فأن الملكي توصل إلى إتفاق مع إينتراخت فرانكفورت لضم اللاعب، متفوقاً بذلك على برشلونة الذي كان مهتماً للغاية بالتعاقد مع اللاعب.

ريال مدريد يقترب من خطف يوفيتش من برشلونة

2019-04-22T20:23:25Z

الملكي هو الأقرب لضم المهاجم الصربي

اقترب فريق ريال مدريد كثيراً من التعاقد مع الصربي يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت بعد أن قام الفريق الألماني بتفعيل خيار شراء عقده نهائياً من بنفيكا البرتغالي.

حيث أكدت مصادر صحيفة "آس " الإسبانية بأن ريال مدريد تفوق على برشلونة في صفقة ضمه وبات هو الأقرب للتوقيع معه في الصيف المُقبل.

Getty

ريال مدريد يرغب بالتخلص من جاري بيل بأي شكل!

2019-04-22T20:18:06Z

بسبب مشاكله أم إصاباته؟

يرغب فريق ريال مدريد بالتخلص من الويلزي جاريث بيل في الصيف المقبل بسبب عدم استقراره داخل الفريق وتعبيراته الواضحة بعدم سعادته داخل النادي.

طبقاً لمصادر مانشستر إيفيننج نيوز فأن الفريق الإسباني يتمنى أن يقوم اليونايتد بالتعاقد معه ولو على سبيل الإعارة من أجل التخلص من راتبه الكبير ولتسهيل رحيله عن الفريق.

ريال مدريد لم يفقد الأمل في ضم نيمار

2019-04-17T21:24:55Z

اللاعب لازال في الحسبان!

لم يفقد ريال مدريد الأمل نهائياً في التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان وذلك من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي دون ضم بديل له حتى الآن.

بحسب برنامج الشيرينجيتو فأن الملكي لم يغلق الباب أمام ضم البرازيلي نيمار نجم برشلونة السابق ولكنه يضع بعض البدائل في حال فشل التعاقد معه مثل مبابي وهازارد.

Getty Images

ليفربول يستفسر عن ضم فينسيوس من ريال مدريد

2019-04-17T21:17:09Z

هل يرحل ماني؟

قام ليفربول بالاستفسار عن إمكانية التعاقد مع فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وذلك رداً على سؤال الملكي عن ماني وكأنها محاولة لتعجيز الفريق الإسباني ولإبعاده عن فكرة ضم السنغالي.

طبقاً لما ورد في برنامج الشيرينجيتو فأن العملاق الإنجليزي عرض مبادلة ماني بالبرازيلي جونيور وهو ما قوبل بالرفض من إدارة ريال مدريد، مما قد يضطره للبحث عن بدائل آخرى لجناح الريدز.

كوفاسيتش قد يرحل نهائياً لتشيلسي

2019-04-08T20:05:31Z

بحسب رغبة ساري

يرغب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد مع الكرواتي كوفاسيتش بصفة نهائية عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب تصريحات صحيفة إندبندنت فأن ساري يسعى للتعاقد بصفة نهائية مع كوفاسيتش لأنه لا يملك سوى جورجينيو فقط في مركزه -على حد تعبيره- بسبب المهارات التقنية التي يمتلكها.

حيث صّرح قائلاً: لا أريد شراء لاعب وسط جديد، أريد أن أحاول مع كوفاسيتش، من المهم بالنسبة لنا امتلاك لاعب بهذه الجودة في هذا المركز.

Getty Images

عرض رسمي في الطريق لضم هازارد

2019-04-08T20:02:58Z

في الصيف المقبل

يستعد ريال مدريد لتقديم عرض رسمي للبلجيكي هازارد لاعب تشيلسي تمهيداً لضمه في سوق الانتقالات المقبل بالصيف، خاصةً مع رغبة اللاعب في ارتداء قميص الملكي.

وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن الريال يتأهب لتقديم عرض رسمي يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع اللاعب قبل بداية الموسم المقبل.