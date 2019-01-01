هل يلجأ ريال مدريد لخيارات آخرى؟

ازدادت مخاوف ريال مدريد بخصوص عدم القدرة على التعاقد مع البلجيكي "هازارد" في الصيف المقبل بسبب حرمان تشيلسي من التعاقدات في الفترة المقبلة.

من المتوقع أن يساهم منع البلوز من إجراء أي تعاقدات في العام المقبل في تمسك الفريق بنجمه لأنه لن يستطيع تعويضه، ولذا من المتوقع أن يلجأ ريال مدريد للنظر للخيارات آخرى يتصدرها ساديو ماني لاعب ليفربول.