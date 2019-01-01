ريال مدريد يحسم صفقة هازارد والإعلان وشيك
عقب نهائي اليوروبا ليج
استطاع ريال مدريد حسم صفقة البلجيكي "إيدين هازارد" لاعب تشيلسي على الرغم من معاقبة الفريق الإنجليزي بحرمانه من سوق الانتقالات لعام كامل، ليتحقق حلم اللاعب أخيراً باللعب في سانتياجو برنابيو.
حيث أشارت مصادر صحيفة ليكيب بأن الاتفاق على كل شئ قد تم بالفعل، وأكدت أن الإعلان الرسمي سيكون عقب نهائي اليوروبا ليج بين تشيلسي وآرسنال.
ريال مدريد يبدأ تحركاته من أجل ضم بوجبا
هل يكون أولى صفقات زيدان بعد العودة؟
بدأ ريال مدريد تحركاته من أجل التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد وذلك استغلالاً للمشاكل بينه وبين جمهور مانشستر يونايتد وكذلك سعياً لتنفيذ رغبته في الرحيل.
وطبقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" مستعد لدفع ما يقرب من 150 مليون جنيه إسترليني من أجل ضمه، ومن المتوقع ألا يمانع الفريق الإنجليزي من التخلص من لاعبه الذي كان سبباً في رحيل مورينيو.
موقف هازارد يتأزم كثيراً بعد عقوبة تشيلسي
هل يلجأ ريال مدريد لخيارات آخرى؟
ازدادت مخاوف ريال مدريد بخصوص عدم القدرة على التعاقد مع البلجيكي "هازارد" في الصيف المقبل بسبب حرمان تشيلسي من التعاقدات في الفترة المقبلة.
من المتوقع أن يساهم منع البلوز من إجراء أي تعاقدات في العام المقبل في تمسك الفريق بنجمه لأنه لن يستطيع تعويضه، ولذا من المتوقع أن يلجأ ريال مدريد للنظر للخيارات آخرى يتصدرها ساديو ماني لاعب ليفربول.
بوجبا يضغط للرحيل عن مانشستر يونايتد
وريال مدريد يترقب
واصل الفرنسي "بول بوجبا" الضغط على إدارة فريقه مانشستر يونايتد من أجل الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، وتحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد.
وبحسب صحيفة تليغراف فأن بوجبا سيكون صريحاً وجريئاً ليطلب من إدارة الفريق السماح له باللعب في سانتياجو برنابيو في الموسم المقبل، خاصةً وأن اليونايتد لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
بيل خارج خطط زيدان للموسم المقبل
بعد انتقاده مؤخراً
بات في حكم المؤكد أن بيل لن يستمر مع ريال مدريد في الصيف المقبل بعد أن تم انتقاده مؤخراً من قبل مدرب الفريق زين الدين زيدان عقب التعادل مع رايو فاليكانو.
حيث استنكر زيدان إذا ما كان عقل بيل مع الفريق أم لا بسبب المستويات السيئة التي يقدمها مؤخراً، وهو ما أكدته صحيفة ماركا التي أشارت إلى أن المدرب الفرنسي قرر الاستغناء عن اللاعب في الصيف المقبل.
ريال مدريد يقترب من التوصل لإتفاق لضم يوفيتش
متفوقاً على برشلونة
اقترب فريق ريال مدريد من التوصل إلى إتفاق مع فرانكفورت من أجل التوقيع مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي بات حديث العالم في هذا الموسم بسبب المستويات المذهلة التي يقدمها في الدوري الألماني.
وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو فأن الملكي توصل إلى إتفاق مع إينتراخت فرانكفورت لضم اللاعب، متفوقاً بذلك على برشلونة الذي كان مهتماً للغاية بالتعاقد مع اللاعب.
ريال مدريد يقترب من خطف يوفيتش من برشلونة
الملكي هو الأقرب لضم المهاجم الصربي
اقترب فريق ريال مدريد كثيراً من التعاقد مع الصربي يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت بعد أن قام الفريق الألماني بتفعيل خيار شراء عقده نهائياً من بنفيكا البرتغالي.
حيث أكدت مصادر صحيفة "آس " الإسبانية بأن ريال مدريد تفوق على برشلونة في صفقة ضمه وبات هو الأقرب للتوقيع معه في الصيف المُقبل.
ريال مدريد يرغب بالتخلص من جاري بيل بأي شكل!
بسبب مشاكله أم إصاباته؟
يرغب فريق ريال مدريد بالتخلص من الويلزي جاريث بيل في الصيف المقبل بسبب عدم استقراره داخل الفريق وتعبيراته الواضحة بعدم سعادته داخل النادي.
طبقاً لمصادر مانشستر إيفيننج نيوز فأن الفريق الإسباني يتمنى أن يقوم اليونايتد بالتعاقد معه ولو على سبيل الإعارة من أجل التخلص من راتبه الكبير ولتسهيل رحيله عن الفريق.
ريال مدريد لم يفقد الأمل في ضم نيمار
اللاعب لازال في الحسبان!
لم يفقد ريال مدريد الأمل نهائياً في التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان وذلك من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي دون ضم بديل له حتى الآن.
بحسب برنامج الشيرينجيتو فأن الملكي لم يغلق الباب أمام ضم البرازيلي نيمار نجم برشلونة السابق ولكنه يضع بعض البدائل في حال فشل التعاقد معه مثل مبابي وهازارد.
ليفربول يستفسر عن ضم فينسيوس من ريال مدريد
هل يرحل ماني؟
قام ليفربول بالاستفسار عن إمكانية التعاقد مع فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وذلك رداً على سؤال الملكي عن ماني وكأنها محاولة لتعجيز الفريق الإسباني ولإبعاده عن فكرة ضم السنغالي.
طبقاً لما ورد في برنامج الشيرينجيتو فأن العملاق الإنجليزي عرض مبادلة ماني بالبرازيلي جونيور وهو ما قوبل بالرفض من إدارة ريال مدريد، مما قد يضطره للبحث عن بدائل آخرى لجناح الريدز.