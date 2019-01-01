واصل ميلان سعيه خلف ظهير أيسر ريال مدريد "ثيو هيرنانديز" بعد أن تفاوض مع اللاعب على الانضمام لصفوف الروسونيري بداية من الموسم المُقبل.

حيث تم التقاط صورة للاعب برفقة مالديني أثناء قضاء العطلة الصيفية في إيبيزا، وهو ما يؤكد اقتراب اللاعب من الدوري الإيطالي.