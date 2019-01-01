لازال يأمل ريال مدريد بالتعاقد مع بول بوجبا قبل غلق سوق الانتقالات، ولكن الصفقة متوقفة على أمرين مهمين وهما إيجاد مانشستر يونايتد لبديل وكذلك تمويل السعر المطلوب من قبل الفريق الإنجليزي للتفريط في اللاعب.

أشارت مصادر صحيفة آس أن المرينجي يتمنى ضم النجم الفرنسي الذي يسعى زيدان بقوة للتعاقد معه ولكنه سيكون بحاجة لإقناع اليونايتد هذا الأسبوع، وكذلك بيع كلا من خاميس وبيل بأعلى سعر ممكن، وأضافت أن الفريق الإنجليزي رفض عرضاً بقيمة 30 مليون بالإضافة إلى النجم الكولومبي.

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