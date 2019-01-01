اقترب المهاجم راؤول دي توماس من الانضمام رسمياً لصفوف بنفيكا البرتغالي، بعد أن توصل كلا الناديين إلى إتفاق على قيمة الصفقة وعلى الشروط الشخصية للاعب.

حيث أشارت مصادر صحيفة آس إلى أن الإعلان الرسمي لانضمام اللاعب للنسور سيتم في غضون ساعات، وستكلفهم حوالي 20 مليون يورو.