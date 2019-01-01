صرح ماثياس بوجبا شقيق بول بوجبا أنه يفضل لأخاه الانتقال إلى ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان، وكان قد صرح من قبل قائلاً "الجميع يعلم أن بوجبا يناسب الملكي".

تم ربط لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بالانتقال من الشياطين الحُمر طوال فترة الميركاتو الصيفي، ولكن مع أقتراب إغلاق سوق الانتقالات الصيفي فمن المرجح أن يبقى اللاعب في الأولد ترافورد.

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