صفعة جديدة لبرشلونة؟

يبدو أن ريال مدريد اعتاد مؤخراً على التعاقد مع لاعب جديد كل يوم، بعد الإعلان عن ضم ميندي منذ أيام قليلة، ضم الملكي لاعباً جديداً وهو الياباني "كوبو" قادماً من صفوف طوكيو.

يملك كوبو موهبة مميزة مما جعل كل المتابعين له في اليابان يلقبونه بميسي اليابان، وكان لاعباً في رديف برشلونة ولكن بسببه حُرم العملاق الكتالوني من سوق الانتقالات لأن التعاقد معه لم يكن قانونياً.

بمجرد أن أتم 18 عاماً وقام بتغيير وكيل أعماله، تفاوض معه برشلونة مرة آخرى، ولكن المرينجي استطاع خطفه بعد أن لبى احتياجاته المادية بالحصول على راتب سنوي يصل إلى مليون يورو.