عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن أمنيته بالعمل مع الكولومبي خاميس رودريجيز مرة آخرى، رافضاً الرد على الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى نابولي الإيطالي.

صرح كارلو قائلاً: لا أعلم إذا كان خاميس سيأتي إلى نابولي ولكن أتمنى حدوث ذلك، أنا أعرفه جيداً وهو يستطيع اللعب في كل مراكز الوسط كصانع ألعاب وجناح.