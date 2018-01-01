هل يستغنى عنه ريال مدريد؟

يرغب فريق توتنهام في استغلال قلة مشاركات أسينسيو مع ريال مدريد من أجل الانقضاض على الموهبة الإسبانية، خاصةً وأنه لفت أنظار أكبر الأندية في أوروبا منذ تألقه تحت قيادة زيدان.

وبحسب صحيفة دايلي ميرور فأن بوتشينيو يرغب بضم اللاعب لصفوف السبيرز برغم صعوبة ذلك، لأن لاعب مايوركا السابق لا يفضل الخروج من إسبانيا في الوقت الراهن على أقل تقدير.