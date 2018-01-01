باريس ينافس الريال على ضم هازارد
ولكن حلم البلجيكي هو الريال
أبدى فريق باريس سان جيرمان استعداداً كبيراً لمنافسة ريال مدريد على ضم هازارد برغم كل الشائعات عن اختراق الفريق لقواعد اللعب النظيف.
وبحسب صحيفة دايلي إكسبريس فأن النادي الفرنسي من المعجبين باللاعب البلجيكي منذ فترة طويلة، وقد يتحرك لضمه قريباً خاصةً إذا صمم نيمار على الرحيل عن صفوف الفريق.
أسينسيو مطلوب من قبل توتنهام
هل يستغنى عنه ريال مدريد؟
يرغب فريق توتنهام في استغلال قلة مشاركات أسينسيو مع ريال مدريد من أجل الانقضاض على الموهبة الإسبانية، خاصةً وأنه لفت أنظار أكبر الأندية في أوروبا منذ تألقه تحت قيادة زيدان.
وبحسب صحيفة دايلي ميرور فأن بوتشينيو يرغب بضم اللاعب لصفوف السبيرز برغم صعوبة ذلك، لأن لاعب مايوركا السابق لا يفضل الخروج من إسبانيا في الوقت الراهن على أقل تقدير.
هازارد يغازل ريال مدريد مرة آخرى
كما هي العادة منذ مونديال روسيا
عاد البلجيكي إيدين هازارد ليغازل ريال مدريد مجدداً معبراً عن أمنيته القديمة بالانضمام للفريق الإسباني واللعب لصفوفه يوماً ما.
وبرغم ارتباطه بعقد مع تشيلسي ولكن هازارد لم يكف عن التصريح بأن حلمه هو اللعب في سانتياجو برنابيو، مُصرحاً أن رحيل زيدان لم يغير من رغبته باللعب للريال.
السيتي يحاول الإبقاء على دياز
المطلوب بقوة من الريال
يسعى مانشستر سيتي للإبقاء على الموهبة الإسبانية براهيم دياز والذي يعد مطلوباً بقوة من قبل ريال مدريد الذي يحاول استغلال قلة مشاركاته من أجل التوقيع معه.
وبحسب صحيفة دايلي ريكورد فأن مانشستر سيتي لن يستسلم لرغبة دياز في عدم تجديد عقده، وسيحاول معه مرة آخيرة من أجل الحفاظ عليه.
يُذكر أن ريال مدريد في محادثات مع اللاعب من فترة، ويرغب بضمه في يناير بسعر بخس استغلالاً لاقتراب عقده على نهايته.
يوفنتوس يفكر في ضم إيسكو
هل يجاور رونالدو مجدداً؟
يحاول فريق يوفنتوس الإيطالي استغلال معاناة إيسكو مع ريال مدريد في الوقت الراهن من أجل الانقضاض عليه والتوقيع معه بأقل سعر ممكن.
وبحسب بعض التقارير الصادرة من إيطاليا فأن البيانكونيري مهتم جدياً بالتوقيع مع صانع الألعاب الإسباني والذي لا يحظى بثقة المدرب سولاري حتى الآن.
رودريجو لن ينضم للريال في يناير
كما هو مُتفق عليه
نفى البرازيلي الواعد رودريجو لاعب سانتوس البرازيلي الشائعات التي تحدثت عن قطع إعارته وعودته للفريق في يناير المُقبل.
وفي حوار له مع صحيفة جازيتا سبورتيفا أشار اللاعب إلى أنه لا يتوقع انتقاله إلى الريال مبكراً، وأن ينضم لصفوف الفريق الإسباني في الصيف المُقبل كما هو مُتفق عليه.
يُذكر أن ريال مدريد كان قد توصل إلى إتفاق مسبق مع سانتوس على ضم صاحب ال17 عاماً بما يقرب من 45 مليون يورو.
بالاسيوس يضغط لإتمام انتقاله للريال
بحسب وكيل أعماله
يحاول الأرجنتيني بالاسيوس ممارسة كافة أنواع الضغوطات من أجل إرغام فريقه ريفر بليت على بيعه إلى ريال مدريد الذي يبدو مهتماً بالتعاقد معه.
هذا ما صرح به وكيل أعماله الذي أشار إلى أن موكله يأمل بأن تبدأ المفاوضات قريباً، ويتمنى من ريال مدريد أن يستغل تواجده في إسبانيا للعب إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس على ملعب سانتياجو برنابيو.
كوفاسيتش يقترب من الرحيل نهائياً
إلى تشيلسي الإنجليزي
يبدو أن الكرواتي كوفاسيتش في طريقه للرحيل نهائياً عن صفوف ريال مدريد، خاصةً مع وجود نية من الطرف الإنجليزي لتفعيل خيار شرائه.
وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو نقلاً عن دون بالون فأن سولاري في المقابل لا يمانع ببيع اللاعب، خاصةً وأنه لا يرى أن لاعب الإنتر السابق له مكان في تشكيلته الحالية.