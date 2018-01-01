في مبادلة مع إيسكو؟

يفكر ريال مدريد جدياً في إعادة الألماني مسعود أوزيل إلى صفوفه مجدداً، حيث أن اللاعب لا يعيش أياماً سعيدة في إنجلترا منذ تعيين إيمري مدرباً لآرسنال.

وبحسب ما ذكرته صحيفة إندبندنت فأن الفريق الإنجليزي يسعى للتخلص من أوزيل لأنه لا يناسب إيمري وكذلك بسبب راتبه المرتفع للغاية، ولكنه قد يقترح مبادلته مع إيسكو الذي يريد الرحيل عن ريال مدريد لنفس الأسباب تقريباً.