أخبر الكوستاريكي "نافاس" مدربه زين الدين زيدان برغبته في البقاء في صفوف الفريق هذا الصيف، على الرغم أنه لن يشارك أساسياً بسبب وجود البلجيكي كورتوا وبعد عودة لونين من الإعارة.

أشارت مصادر "ماركا" إلى أن نافاس تحدث مع زيدان قبل السفر إلى كندا وأعلمه برغبته، لأن شروط اللاعب من أجل الرحيل لم تتوافر في أي عرض حتى الآن، بعد أن رفض الملكي رحيله إلى باريس سان جيرمان مجاناً.