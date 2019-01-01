آرسنال مهتم بضم داني سيبايوس
أبدى فريق آرسنال اهتمامه بضم الإسباني الموهوب "داني سيبايوس" من ريال مدريد، خاصةً أن اللاعب من المتوقع أن يكون خارج خطط زيدان للموسم المقبل بسبب رغبة الملكي في ضم لاعب وسط جديد.
طبقاً لمصادر صحيفة آس فأن الجانرز مستعد لدفع المبلغ المطلوب من قبل المرينجي للتفريط فيه وهو 45 مليون جنيه إسترليني، بعد تألقه مع الماتادور في يورو تحت 21 عاماً الذي يُلعب حالياً.
خاميس يؤجل الحديث عن مستقبله لما بعد كوبا أمريكا
رفض الكولومبي "خاميس رودريجز" لاعب ريال مدريد الذي كان معاراً لبايرن ميونخ في العامين الماضيين التعليق على مستقبله مع الملكي، بسبب تركيزه الشديد على كوبا أمريكا.
طبقاً لتصريحات ماركا فأن رودريجز أكد أنه لم يتحدث مع زيدان بخصوص مستقبله، ولا يفكر سوى في بطولة الكوبا التي يخوضها حالياً مع المنتخب الكولومبي.. وسط اهتمام كبير من أنشيلوتي بالتعاقد معه وضمه لنابولي الإيطالي.
ريال مدريد يُقدم 200 مليون يورو لضم مبابي
واستطاع مبابي في الموسم الماضي أن يسجل 39 هدفاً بالإضافة إلى صناعة 5 أهداف في 43 مباراة شارك فيهم.
ريال مدريد يحدد سعر داني سيبايوس
الملكي يطلب 50 مليون يورو للاستغناء عن نجمه الشاب
نقلت صحيفة ميرور عن آس تقريراً يوضح أن ريال مدريد حدد سعر داني سيبايوس عند 50 مليون يورو، وذلك بعد استفسار توتنهام عن اللاعب.
يشارك صاحب الـ22 عاماً مع الماتادور في كأس أوروبا للشباب في الوقت الحالي، وهو يحظى باهتمام أندية كبيرة أخرى غير السبيرز، أهما ميلان الساعي لاستعارته لعامين مع أحقية شرائه.
مانشستر يونايتد يتحرك للتجديد مع راشفورد
سوف يستغل مانشستر يونايتد بنداً متواجد في عقد ماركوس راشفورد يقضي بتجديده تلقائياً لمدة موسم، وذلك للإبقاء على اللاعب في صفوف الفريق في حالة فشل المفاوضات.
وبحسب صحيفة صن فإن المهاجم طلب زيادة راتبه الأسبوعي إلى 350 ألف جنيهاً إسترلينياً، وهو ما يمثل حوالي ضعف راتبه الحالي البالغ 180 ألف جنيهاً إسترلينياً.
جدير بالذكر أن الشاب الإنجليزي يحظى باهتمام عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد
ميلان يواصل مفاوضاته من أجل ثيو هيرنانديز
واصل ميلان سعيه خلف ظهير أيسر ريال مدريد "ثيو هيرنانديز" بعد أن تفاوض مع اللاعب على الانضمام لصفوف الروسونيري بداية من الموسم المُقبل.
حيث تم التقاط صورة للاعب برفقة مالديني أثناء قضاء العطلة الصيفية في إيبيزا، وهو ما يؤكد اقتراب اللاعب من الدوري الإيطالي.
مانشستر يونايتد يبحث عن بديل لفاران!
ريال مدريد يطلب حوالي نصف مليار يورو للتخلي عن نجمه
بحسب ديلي ستار فإن ريال مدريد حدد سعر مدافعه رافائيل فاران عند 430 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد تحرك مانشستر يونايتد من أجل ضمه.
ويحتاج أوله جونار سولشار إلى تدعيم دفاع الشياطين الحُمر في سوق انتقالات الصيف الحالي، وقد وجد في الفرنسي الدولي ضالته، لكن بعد المقابل المادي الذي وضعه الملكي سيتعين على المدرب النرويجي البحث عن مدافع آخر.
ريال مدريد يتابع ما يقدمه ألميرون في كوبا أمريكا
يتابع ريال مدريد ما يقدمه الباراجوياني ألميرون لاعب نيوكاسل يونايتد مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا المقامة حالياً بالبرازيل، من أجل التحرك لضمه مستقبلاً.
طبقاً لمصادر "تيجو سبورتس" الباراجوانية فأن كشافة ريال مدريد يتابعوا ألميرون عن كثب من أجل مراقبة مستواه، خاصةً وأن الملكي اعتاد على التعاقد مع اللاعبين اللاتينيين بعد تألقهم في البطولات الكبرى.
بوجبا جاهز للانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف
يرى كريستيان كاريمبو الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم من قبل، أن بوجبا جاهز للانتقال إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف وهذا الوقت مناسب من أجل مثل هذه الخطوة الكبيرة.
حيث صّرح قائلاً: بوجبا لاعب رائع وزيدان يعرفه منذ أن كان لاعباً ليوفنتوس، هو مستعد لريال مدريد ويستحق اللعب في هذا النادي الكبير.
مارتين أوديجارد مطلوب في الدوري الإسباني والألماني
وقد قدم لاعب الجناح أداءاً جيداً في إعارته السابقة حيث شارك في 31 مباراة واستطاع أن يُحرز ثمانية أهداف، مما دعى فريق بايرن ليفركوزن للإهتمام أيضاً باللاعب والدخول في مفاوضات مع الملكي.
وقد أشارت التقارير أقتراب اللاعب صاحب الـ20 عاماً للفريق الألماني أكثر من فرصه في الانتقال إلى لريال سوسيداد.
ميلان يُقدم عرضاً حقيقياً لضم الإسباني داني سيبايوس
وفي تأكيد آخر قد صرحة صحيفة "لاجازيتا" بأن الديافولو قد قدم عرضاً بالفعل لضم الإسباني الشاب على سبيل الإعارة لمدة سنتين، وكان اللاعب صاحب الـ21 عاماً قد انتقل لصفوف الملكي في صيف 2017، ولم يخض سوى 18 مباراة فقط مع الميرنجي أحرز فيهم هدفين، ويُعد لاعب خط الوسط من أهم الأسماء المطروحة على طاولة نادي القرن العالمي من قِبل ميلان.
إدارة مانشستر يونايتد تُجمد موقف بول بوجبا
ترفض التفريط في لاعبها!
وضعت إدارة مانشستر يونايتد نادي ريال مدريد في ورطة بعد أن رفضت محاولات الملكي للتعاقد مع اللاعب الفرنسي، الذي عبر عن رغبته بترك الفريق الإنجليزي هذا الصيف.
حيث أشارت مصادر صحيفة ماركا أن اليونايتد رفض التحدث عن احتمالية رحيله، وأصر على عدم التفاوض من الأساس، ولكن زيدان لازال مصراً على تلبيه رغباته والتوقيع مع اللاعب.
توتنهام يحدد شروطه من أجل التفريط في إريكسن
ويطلب مبادلة لاعب!
اشترط فريق توتنهام هوتسبيرز مبادلة إريكسن بإحدى لاعبي ريال مدريد إذا ما أراد الملكي الحصول على خدمات اللاعب الدانماركي الذي يتبقي في عقده عام واحد، ويرغب بخوض تحدي جديد.
طبقاً لمصادر صحيفة ذا صن، فأن السبيرز مهتمين بالحصول على خدمات الإسباني "أسينسيو" ولكن زيدان لا يريد بيعه بشكل نهائي، ولن يفرط فيه سوى على سبيل الإعارة فقط، بعد أن كان رفض عرضاً من يوفنتوس للتعاقد معه.
ريال مدريد يرفض إعارة خاميس رودريجيز من جديد
أفادت مصادر بأن نادي نابولي الإيطالي قد تقدم بطلب للحصول على خدمات اللاعب خاميس رودريجيز من ريال مدريد على سبيل الإعارة، وقد صرحت بأن الملكي يرفض السماح بمغادرة اللاعب إلا بانتقالاً كامل.
صفقة تبادلية بين برشلونة وباريس سان جيرمان تلوح في الأفق
البلاوجرانا يعرض على باريس سان جيرمان 100 مليون يورو بالإضافة لكوتينيو لضم نيمار
أشارت العديد من التقارير إلى أن برشلونة ينوي إبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، ينتقل بموجبها فيليبي كوتينيو للعاصمي الفرنسي وينضم نيمار للكامب نو مقابل 100 مليون يورو.
ويسعى العملاق الكتالوني إلى استعادة نجمه السابق في سوق انتقالات الصيف الحالي، وهو ما قبله البرازيلي الدوري بأريحية شديدة، لكن لن يكون الأمر سهلاً خاصةً في ظل اهتمام الغريم التقليدي ريال مدريد بنجم السليساو، وعزمه التقدم بعرض كبير من أجل ضمه.
بنزيمة يصب الوقود على نار شائعات انضمام نيمار
هل أعلن بنزيمة انضمام البرازيلي لريال مدريد بشكلٍ غير رسمي؟
صب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الوقود على نار شائعات انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، وذلك بنشره صورة على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام تجمعه بالبرازيلي الدولي.
ارتبط نجم السليساو بالعودة إلى بيته القديم برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن بعد الصورة التي تجمعه بنجم الميرينجي الأول هل تحولت وجهته إلى سانتياجو بيرنابيو شره الصفقات في الميركاتو الحالي؟
نيمار لا يرغب في العودة لباريس سان جيرمان
اللاعب البرازيلي يعلن الحرب على العاصمي الفرنسي
ادعت سبانيش بابليكيشن سبورت أن نجم باريس سان جيرمان لا يريد العودة إلى ناديه الحالي في فترة الإعداد للموسم الجديد، وأنه يسعى للخروج منه إلى أي وجهة محتملة أخرى.
ارتبط البرازيلي الدولي بقوة بالعودة للدوري الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يحظى بصراع قوي بين قطبي الليجا برشلونة وريال مدريد.
ريال مدريد يفضل بوجبا على إيريكسين
الملكي يضع الفرنسي على قمة أولوياته في الميركاتو
حدد ريال مدريد هدفه الأول لتدعيم خط الوسط في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهو نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا الذي عبر عن رغبته في الرحيل عن أولد ترافورد هذا الصيف.
يهتم البلانكوس أيضاً بنجم توتنهام كريستيان إيريكسين، لكن المدرب زين الدين زيدان يفضل مواطنه على وصيف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لذا سيتحرك الملكي بقوة نحوه خاصةً أن اللاعب مطلوب بقوة في فريقه السابق يوفنتوس.
ميلان يعلق مفاوضاته مع ريال مدريد
بحسب كالتشيو ميركاتو، علق ميلان مفاوضاته مع ريال مدريد من أج عقد أكثر من صفقة لتدعيم الفريق الموسم القادم.
ويعتبر داني سيبايوس هو الهدف الأول للروسونيري من العملاق الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه ليس الوحيد المستهدف من قبل الديافولو من الملكي في هذا الميركاتو، فهناك اهتمام كبير أيضاً بخاميس رودريجيز القريب جداً من نابولي، والمهاجم بورخا مايورال.
كيلور نافاس ضمن أهتمامات بنفيكا البرتغالي
كاسيميرو كلمة السر في صفقة نيمار
أصبح خروج نيمار من باريس سان جيرمان وشيكاً ولا توجد إلا وجهتين محتملتين هما ريال مدريد وبرشلونة، وبحسب التقارير فإن إدارة الفريق العاصمي الفرنسي لن تفرط في اللاعب بأقل من المبلغ الذي اشترته به في 2017 وهو 222 مليون يورو.
لكن صحيفة الديلي ميل نقلت عن ماركا أن مطالب الإدارة الباريسية المادية قد تنخفض إذا انضم النجم البرازيلي لريال مدريد، حيث أن حامل لقب الدوري الفرنسي يسعى بقوة لتعويض تياجو موتا الذي اعتزل الصيف الماضي بكاسيميرو نجم وسط الميرينجي، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى تخفيض ثمن نيمار مقابل الحصول على خدمات مواطنه.
ريال مدريد يضحي بنجمه المستقبلي من أجل إيريكسين
يرغب الملكي في ضم متوسط الميدان إيريكسين ولو كلفه الأمر خسارة سيبايوس الذي يراه الكثيرون أحد المواهب الواعدة في الكرة الإسبانية
أكدت صحيفة الصن البريطانية أن ريال مدريد يجهز عرضاً لتوتنهام من أجل ضم كريستيان إيريكسين المطلوب بقوة من زين الدين زيدان، وبحسب التقرير فإن الملكي مستعد لدفع 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى إدخال الواعد داني سيبايوس في الصفقة من أجل إقناع إدارة السبيرز.
أشارت تقارير عديدة في الفترة الأخيرة إلى أن الدنماركي الدولي يسعى لترك الشمال اللندني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصةً انه لن يصل لاتفاق لتجديد عقده مع وصيف دوري أبطال أوروبا، وهي نفس الظروف التي يمر بها صاحب الـ22 عاماً الذي يرى أن فرصه في سانتياجو بيرنابيو تكاد تكون منعدمة، وأنه لا مفر له عن الخروج لإيجاد فرصة للعب.
يوفنتوس يخطط لإعادة بوجبا رغم اهتمام ريال مدريد
أكدت مصادر مطلعة بالدوري الإيطالي أن يوفنتوس يستعد للانقضاض على نجمه السابق بول بوجبا لاستعادته من مانشستر يونايتد، وذلك قبل تحرك ريال مدريد نحوه بناءً على الرغبة الملحة من زين الدين زيدان بجمع الشمل مع مواطنه.
وبحسب المصادر فإن إدارة البيانكونيري جهزت عرضاً بقيمة 140 مليون يورو من أجل ضم صاحب الـ26 عاماً، والذي عبر في وقتٍ سابق عن رغبته في مغادرة الفريق الذي نشأ فيه بحثاً عن مستواه الذي تراجع منذ العودة لأولد ترافورد.
على الجانب الآخر، قالت صحيفة إيه بي سي أن ريال مدريد يدرس جلب بوجبا مقابل 125 مليون يورو، وإذا صحت هذه الأخبار فبالتأكيد سيكون فريق السيدة العجوز هو الأقرب لخطف متوسط الميدان الفرنسي