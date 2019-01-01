واصل بنفيكا البرتغالي مفاوضاته مع ريال مدريد من أجل التوقيع مع المهاجم راؤول دي توماس، الذي أُعير في الموسم الماضي إلى صفوف رايو فاليكانو وقدم أداءاً مميزاً للغاية، مما جعل الأندية تلهث وراءه.

طبقاً لمصادر أبولا البرتغالية، فأن مسئولي بنفيكا اجتمعوا مع نظرائهم في مدريد واتفقوا على قيمة الصفقة والتي ستُقدر بحوالي 20 مليون يورو.