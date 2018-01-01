فور انتهاء إعارته

يبدو أن تألق البرتغالي جوميش مع إيفرتون لن يكون دافعاً لمحاولة التوفيز فقط لضمه نهائياً، بعد أن جذب أداءه العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ومن بينهم توتنهام.

وبحسب صحيفة ذا صن فأن الفريق اللندني يرغب بالتوقيع مع جوميش بصفة نهائية في يناير المُقبل.

يُذكر أن بوكيتينو من المعجبين جداً بلاعب بنفيكا السابق حتى من قبل انضمامه إلى فريق إيفرتون على سبيل الإعارة.