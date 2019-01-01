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أخبار انتقالات برشلونة | إتفاق مبدئي لضم الصربي يوفيتش، وصراع جديد مع باريس على لاعب ليون

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات برشلونة في شتاء 2019، في إطار سعي الفريق لمواصلة السيطرة على الدوري الإسباني، والبحث عن المجد الأوروبي الغائب

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صراع جديد مع باريس على ضم ظهير ليون

2019-02-11T20:35:36Z

من الذي يفوز هذه المرة؟

دخل فريق برشلونة في صراع جديد مع باريس سان جيرمان على لاعب آخر وهو ميندي ظهير أيسر فريق ليون الفرنسي، والذي لفت أنظار كلا الفريقين.

وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو فأن برشلونة مهتم للغاية بضم ميندي ولكنه يواجه منافسة من باريس، بعد أن تنازع كلا الفريقان على دي يونج والذي نجح العملاق الكتالوني في الحصول على توقيعه في النهاية.

إتفاق مبدئي بين برشلونة ومهاجم فرانكفورت

2019-02-11T20:33:44Z

على أن ينضم في الصيف المقبل

اقترب فريق برشلونة من التعاقد مع مهاجم جديد ولكن على أن ينضم للصيف المقبل، ألا وهو الصربي لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وبحسب بعض الصحف المحلية لفرانكفورت فأن كلا الطرفين توصل إلى إتفاق مبدئي على قيمة العقد، ولم يتبقَ سوى مفاوضة برشلونة لإينتراخت من أجل إتمام الصفقة.

بارتوميو يحلم بالموهوب إيسكو

2019-02-07T20:10:03Z

هل يحلم بالمستحيل؟

يحلم الرئيس الحالي لبرشلونة السيد بارتوميو بالتعاقد يوماً مع إيسكو لاعب الغريم ريال مدريد خاصةً وأن اللاعب مهمش تماماً من قبل المدرب سولاري.

وقبل مواجهة الفريقان معاً في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، أثار بارتوميو الجدل بتعليقاته لراديو كوبي حول إيسكو عندما قال أنه سيتحدث عن فلورنتينو بيريز بخصوصه إذا كان متاحاً.

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كلويفرت ينصح برشلونة بضم راشفورد

2019-02-07T20:08:10Z

لتعويض سواريز على المدى البعيد

قام المهاجم الهولندي ولاعب برشلونة السابق باتريك كلويفرت بنصح إدارة الفريق الكتالوني بالتعاقد مع الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.

وبحسب ما ذكرته النسخة الإنجليزية من موقع جول فأن كلويفرت يرى في مهاجم الشياطين الحمر بديلاً مثالياً للأوروجوياني لويس سواريز على المدى البعيد.

آرسنال يتقدم سباق ضم رابيو

2019-02-04T18:18:59Z

بعد تراجع برشلونة

تقدم آرسنال في سباق الحصول على خدمات اللاعب أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان، والذي سينتهي عقده في الصيف المقبل.

وبحسب مصادر صحيفة ميرور فأن الجانرز يمتلكوا الأفضلية على حساب برشلونة بعد أن تعاقد الأخير مع دي يونج على أن يشارك مع الفريق الكتالوني عقب نهاية الموسم.

يُذكر أن آرسنال هو الأشد احتياجاً لضم لاعب وسط خاصةً وأن رامسي سيرحل مجاناً أيضاً وبنسبة كبيرة سيوقع ليوفنتوس.

Getty Images

الإنتر يفكر في الكرواتي راكيتيتش

2019-02-04T18:15:33Z

في الصيف المقبل

أبدى الإنتر استعداده للتعاقد مع الكرواتي راكيتيتش لاعب وسط برشلونة، بعد أن خرج اللاعب من حسابات أرنستو فالفيردي في الفترة الأخيرة بعد التعاقد مع آرثر، فيدال ومن ثم دي يونج.

وبحسب مصادر كالتشيو ميركاتو فأن النيراتزوري يتأهب لتقديم عرض رسمي للفريق الكتالوني إذا كان يرغب ببيع لاعبه في الصيف المقبل.

رسمياً.. برشلونة يعلن عن التوقيع مع توديبو

2019-01-31T21:04:22Z

سينضم الآن بدلاً من الصيف القادم

أعلن فريق برشلونة عن توصله إلى إتفاق مع تولوز بخصوص ضم المدافع الواعد توديبو، على أن ينضم للفريق بدايةً من الشهر الحالي بدلاً من الصيف المُقبل.

ووقع توديبو على عقد مدته 4 سنوات وسيرتدي اللاعب القميص رقم 6 حسبما أعلن الموقع الرسمي.

رسمياً.. برشلونة يعلن عن ضم البرازيلي إيمرسون

2019-01-31T19:58:43Z

ويُعيره إلى ريال بتيس

أعلن فريق برشلونة رسمياً عن التوصل إلى إتفاق مع أتلتيكو مينيرو على ضم الظهير الأيمن البرازيلي إيمرسون، على أن تتم إعارته إلى ريال بتيس حتى نهاية الموسم الحالي.

ووقع إيمرسون على عقد مدته 5 سنوات مقابل 12 مليون يورو، على أن يبدأ مسيرته مع الفريق الكتالوني في الصيف المقبل وتحديداً بدايةً من 1 يوليو القادم.

atletico mineiro

رسمياً.. سواريز ينضم لآرسنال على سبيل الإعارة

2019-01-31T19:56:18Z

حتى نهاية الموسم

أعلن الموقع الرسمي لآرسنال عن نجاحه في التوقيع مع اللاعب دينيس سواريز قادماً من برشلونة وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان اللاعب الإسباني قد جدد عقده مع الفريق الكتالوني قبل أن ينضم للفريق الإنجليزي، الذي كان مُصراً على ضمه على سبيل الإعارة بسبب عدم وجود أي أموال يمكن إنفاقها في سوق الانتقالات الحالية.

راكيتيتش مطلوب في إنجلترا

2019-01-29T20:02:33Z

في الصيف المقبل

أصبح مصير الكرواتي راكيتيتش مجهولاً بعد تعاقد برشلونة مع الهولندي دي يونج ومن قبله الثنائي اللاتيني فيدال وآرثر، لذا يعتبر اللاعب من أبرز المرشحين للمغادرة في الصيف المقبل.

وبحسب بعض المصادر الإنجليزية، فأن تشيلسي أحد الأندية التي تترقب موقف اللاعب مع برشلونة، وتستعد للانقضاض على اللاعب في الصيف إذا قرر الفريق الكتالوني بيعه.

Getty Images

سواريز يقترب كثيراً من الانضمام لآرسنال

2019-01-29T19:58:42Z

الصفقة وشيكة

اقترب اللاعب دينيس سواريز من الرحيل عن صفوف برشلونة والانضمام إلى آرسنال الإنجليزي، بعد أن شهدت المفاوضات بين الطرفين تحسناً ملحوظاً.

وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن سواريز سينضم للجانرز على سبيل الإعارة، وبعد أن كانت الصفقة معقدة نوعاً أصبحت وشيكة بسبب ضغط اللاعب على فريقه ومطالبته بالرحيل.