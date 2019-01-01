صراع جديد مع باريس على ضم ظهير ليون
من الذي يفوز هذه المرة؟
دخل فريق برشلونة في صراع جديد مع باريس سان جيرمان على لاعب آخر وهو ميندي ظهير أيسر فريق ليون الفرنسي، والذي لفت أنظار كلا الفريقين.
وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو فأن برشلونة مهتم للغاية بضم ميندي ولكنه يواجه منافسة من باريس، بعد أن تنازع كلا الفريقان على دي يونج والذي نجح العملاق الكتالوني في الحصول على توقيعه في النهاية.
إتفاق مبدئي بين برشلونة ومهاجم فرانكفورت
على أن ينضم في الصيف المقبل
اقترب فريق برشلونة من التعاقد مع مهاجم جديد ولكن على أن ينضم للصيف المقبل، ألا وهو الصربي لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني.
وبحسب بعض الصحف المحلية لفرانكفورت فأن كلا الطرفين توصل إلى إتفاق مبدئي على قيمة العقد، ولم يتبقَ سوى مفاوضة برشلونة لإينتراخت من أجل إتمام الصفقة.
بارتوميو يحلم بالموهوب إيسكو
هل يحلم بالمستحيل؟
يحلم الرئيس الحالي لبرشلونة السيد بارتوميو بالتعاقد يوماً مع إيسكو لاعب الغريم ريال مدريد خاصةً وأن اللاعب مهمش تماماً من قبل المدرب سولاري.
وقبل مواجهة الفريقان معاً في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، أثار بارتوميو الجدل بتعليقاته لراديو كوبي حول إيسكو عندما قال أنه سيتحدث عن فلورنتينو بيريز بخصوصه إذا كان متاحاً.
كلويفرت ينصح برشلونة بضم راشفورد
لتعويض سواريز على المدى البعيد
قام المهاجم الهولندي ولاعب برشلونة السابق باتريك كلويفرت بنصح إدارة الفريق الكتالوني بالتعاقد مع الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.
وبحسب ما ذكرته النسخة الإنجليزية من موقع جول فأن كلويفرت يرى في مهاجم الشياطين الحمر بديلاً مثالياً للأوروجوياني لويس سواريز على المدى البعيد.
آرسنال يتقدم سباق ضم رابيو
بعد تراجع برشلونة
تقدم آرسنال في سباق الحصول على خدمات اللاعب أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان، والذي سينتهي عقده في الصيف المقبل.
وبحسب مصادر صحيفة ميرور فأن الجانرز يمتلكوا الأفضلية على حساب برشلونة بعد أن تعاقد الأخير مع دي يونج على أن يشارك مع الفريق الكتالوني عقب نهاية الموسم.
يُذكر أن آرسنال هو الأشد احتياجاً لضم لاعب وسط خاصةً وأن رامسي سيرحل مجاناً أيضاً وبنسبة كبيرة سيوقع ليوفنتوس.
الإنتر يفكر في الكرواتي راكيتيتش
في الصيف المقبل
أبدى الإنتر استعداده للتعاقد مع الكرواتي راكيتيتش لاعب وسط برشلونة، بعد أن خرج اللاعب من حسابات أرنستو فالفيردي في الفترة الأخيرة بعد التعاقد مع آرثر، فيدال ومن ثم دي يونج.
وبحسب مصادر كالتشيو ميركاتو فأن النيراتزوري يتأهب لتقديم عرض رسمي للفريق الكتالوني إذا كان يرغب ببيع لاعبه في الصيف المقبل.
رسمياً.. برشلونة يعلن عن التوقيع مع توديبو
سينضم الآن بدلاً من الصيف القادم
أعلن فريق برشلونة عن توصله إلى إتفاق مع تولوز بخصوص ضم المدافع الواعد توديبو، على أن ينضم للفريق بدايةً من الشهر الحالي بدلاً من الصيف المُقبل.
ووقع توديبو على عقد مدته 4 سنوات وسيرتدي اللاعب القميص رقم 6 حسبما أعلن الموقع الرسمي.
رسمياً.. برشلونة يعلن عن ضم البرازيلي إيمرسون
ويُعيره إلى ريال بتيس
أعلن فريق برشلونة رسمياً عن التوصل إلى إتفاق مع أتلتيكو مينيرو على ضم الظهير الأيمن البرازيلي إيمرسون، على أن تتم إعارته إلى ريال بتيس حتى نهاية الموسم الحالي.
ووقع إيمرسون على عقد مدته 5 سنوات مقابل 12 مليون يورو، على أن يبدأ مسيرته مع الفريق الكتالوني في الصيف المقبل وتحديداً بدايةً من 1 يوليو القادم.
رسمياً.. سواريز ينضم لآرسنال على سبيل الإعارة
حتى نهاية الموسم
أعلن الموقع الرسمي لآرسنال عن نجاحه في التوقيع مع اللاعب دينيس سواريز قادماً من برشلونة وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
وكان اللاعب الإسباني قد جدد عقده مع الفريق الكتالوني قبل أن ينضم للفريق الإنجليزي، الذي كان مُصراً على ضمه على سبيل الإعارة بسبب عدم وجود أي أموال يمكن إنفاقها في سوق الانتقالات الحالية.
راكيتيتش مطلوب في إنجلترا
في الصيف المقبل
أصبح مصير الكرواتي راكيتيتش مجهولاً بعد تعاقد برشلونة مع الهولندي دي يونج ومن قبله الثنائي اللاتيني فيدال وآرثر، لذا يعتبر اللاعب من أبرز المرشحين للمغادرة في الصيف المقبل.
وبحسب بعض المصادر الإنجليزية، فأن تشيلسي أحد الأندية التي تترقب موقف اللاعب مع برشلونة، وتستعد للانقضاض على اللاعب في الصيف إذا قرر الفريق الكتالوني بيعه.
سواريز يقترب كثيراً من الانضمام لآرسنال
الصفقة وشيكة
اقترب اللاعب دينيس سواريز من الرحيل عن صفوف برشلونة والانضمام إلى آرسنال الإنجليزي، بعد أن شهدت المفاوضات بين الطرفين تحسناً ملحوظاً.
وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن سواريز سينضم للجانرز على سبيل الإعارة، وبعد أن كانت الصفقة معقدة نوعاً أصبحت وشيكة بسبب ضغط اللاعب على فريقه ومطالبته بالرحيل.