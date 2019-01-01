عقب رحيل الحدادي

يرغب المدرب فالفيردي في تدعيم فريقه بصفقة آخرى قبل غلق سوق الانتقالات بعد ضم موريو في بداية الشهر الحالي ولكن في خط الهجوم هذه المرة.

وبحسب الصحافة الإنجليزية فأن مدرب البلوجرانا قد يتعاقد مع مهاجم إسباني يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وهما إما موراتا أو لورينتي.

يُذكر أن برشلونة يبحث عن تدعيم الدكة منذ انتقال الحدادي إلى صفوف إشبيلية.