فالفيردي يواصل البحث عن مهاجم
عقب رحيل الحدادي
يرغب المدرب فالفيردي في تدعيم فريقه بصفقة آخرى قبل غلق سوق الانتقالات بعد ضم موريو في بداية الشهر الحالي ولكن في خط الهجوم هذه المرة.
وبحسب الصحافة الإنجليزية فأن مدرب البلوجرانا قد يتعاقد مع مهاجم إسباني يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وهما إما موراتا أو لورينتي.
يُذكر أن برشلونة يبحث عن تدعيم الدكة منذ انتقال الحدادي إلى صفوف إشبيلية.
فالفيردي ينفي شائعات عودة نيمار إلى برشلونة
مثلما قال والد اللاعب
قام المدرب فالفيردي بنفي كل الأخبار التي أفادت باقتراب عودة البرازيلي نيمار إلى صفوف برشلونة مرة آخرى في ظل بحث البلوجرانا عن جناح يُعتمد عليه منذ رحيله.
حيث صّرح أن هذه التقارير عارية تماماً من الصحة وأنه يحترم باريس سان جيرمان كثيراً.
يُذكر أن بعض الأخبار أفادت باقتراب نيمار من صفوف الفريق بمجرد التخلص من البرازيلي الآخر كوتينيو.
آلبا مطلوب في إيطاليا
بعد نهاية عقده
يصر فريق يوفنتوس على ضم ظهير أيسر جديد برغم تجديد عقد ساندرو، ويضع الإسباني آلبا كخيار أول بالنسبة لهذا المركز.
وبحسب مصادر صحيفة توتو سبورت فأن البيانكونيري يرغبوا بالتعاقد مع آلبا مجاناً خاصةً وأن عقده سينتهي في 2020 ولم يتفاوض مع الفريق الكتالوني على التجديد حتى الآن.alb
فالفيردي يرد على شائعات كوتينيو
بالنفي
نفى فالفيردي كل الشائعات التي تحوم حول مصير كوتينيو مع الفريق، وأبدى رغبته باستمرار البرازيلي مع الفريق حتى يعود لمستواه المعهود مع ليفربول.
وصّرح مدرب برشلونة قائلاً: كوتينيو لعب مباريات ممتازة معنا، واتمنى أن يستمر على هذا المنوال، لديه العديد من المميزات التي سنحاول الاستفادة بها.
يُذكر أن بعض الأخبار قد ربطت كوتينيو مؤخراً بالعودة إلى إنجلترا ولكن من أجل الانتقال إلى الغريم مانشستر يونايتد.
تشيلسي يرفض التفريط في ويليان
برغم عرض مالكوم في مبادلة!
رفض فريق تشيلسي التفريط في ويليان، بعد أن رفض عرضاً جديداً من برشلونة من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي.
وبحسب مصادر تليغراف فأن الفريق اللندني رفض العرض برغم أن البلوجرانا اقترحوا دفع مبلغ من المال بالإضافة إلى مالكوم.
يُذكر أن برشلونة حاول ضم ويليان في الصيف الماضي أكثر من مرة ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.
رسمياً.. منير الحدادي ينضم لإشبيلية
بصفة نهائية
أعلن الموقع الرسمي للفريق الأندلسي إشبيلية يوم أمس عن التوقيع مع منير الحدادي قادماً من برشلونة في صفقة انتقال دائم، خاصةً وأن عقده سينتهي في الصيف المقبل.
وانضم الحدادي مقابل ما يقرب من مليون يورو، بعد أن طلب اللاعب الرحيل بسبب قلة حصوله على الفرص مع المدرب فالفيردي.
بايرن يتدخل في صفقة رابيو
المماطلة ليست في صالح برشلونة
تدخل بايرن ميونخ الألماني في صفقة اللاعب الفرنسي رابيو وأبدى رغبته في ضمه، خاصةً وأن عقده سينتهي مجاناً في الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو ونقلاً عن راديو مونتي كارلو فأن البافاري تواصلوا مع اللاعب استغلالاً لمماطلة برشلونة في المفاوضات معه.
تشيلسي يفكر بمبادلة ويليان مع مالكوم
مع اصرار البارسا على ضم ويليان
يحاول فريق تشيلسي استغلال إعجاب المدرب فالفيردي بقدرات ويليان واصراره على ضمه من أجل تعويضه بلاعب من برشلونة أيضاً.
وبحسب مصادر دايلي ميل الإنجليزية فأن البلوز قد يقترحوا على الفريق الكتالوني مبادلة البرازيلي ويليان بالبرازيلي الآخر مالكوم والذي لا يشارك كثيراً مع الفريق في الوقت الراهن.
دي ليخت يحدد موقفه النهائي
ويرد على كل المهتمين بضمه
حدد الهولندي دي ليخت مدافع أياكس موقفه من الأندية المهتمة بضمه في الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه قرر البقاء في فريقه حتى نهاية الموسم.
ذلك في حوار اللاعب مع إحدى القنوات الهولندية، لينهي أو يؤجل الجدل حول الفريق الذي يقترب من الانضمام له وسط اهتمام يوفنتوس، السيتي بجانب برشلونة.
دينيس سواريز يقترب أكثر من آرسنال
المفاوضات تسير بصورة جيدة
اقترب دينيس سواريز من الرحيل عن برشلونة والانضمام لصفوف آرسنال الإنجليزي، بعد أن تقدمت المفاوضات بين الطرفين.
وبحسب صحيفة سبورت فأن الفريق الكتالوني منح موافقه لسواريز للتحدث مع أوناي إيمري ولكن يبقى الإتفاق على صيغة الصفقة، حيث يريد آرسنال ضمه على سبيل الإعارة ولكن البلوجرانا يرغب في بيعه نهائياً.