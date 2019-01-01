واصل برشلونة تحركاته الجادة من أجل التعاقد مع نيمار وإعادة البرازيلي إلى صفوف كامب نو مجدداً هذا الصيف، بعد أن أشارت التقارير الإسبانية أن العملاق الكتالوني قدم عرضاً رسمياً بالفعل.

أِشارت مصادر صحيفة ماركا أن برشلونة قدم عرضاً جديداً لضم نيمار، عبارة عن إعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل، خاصةً مع رحيل كوتينيو على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونخ.