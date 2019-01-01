ويخبر رايولا بقراره

يبدو أن الهولندي "دي ليخت لم يقتنع بالعرض المقدم من برشلونة للتعاقد معه لمزاملة دي يونج مرة آخرى بعد أن لعبا سوياً في صفوف أياكس، قبل أن ينتقل فرانكي إلى الكامب نو بدايةً من الموسم المقبل.

طبقاً لبعض المصادر فأن دي ليخت أخبر وكيل أعماله رايولا برفضه لعرض برشلونة، ليتجه التركيز على اهتمام باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.