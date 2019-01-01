البارسا يستعد لضم النجم البرازيلي

أعلن برشلونة رسمياً عن التعاقد مع جريزمان منذ أيام قليلة ولكنه لن يكتفي بالنجم الفرنسي، حيث سيبدأ فوراً تحركاته واتصالاته من أجل إعادة نيمار مرة آخرى إلى كامب نو.

أشارت مصادر ردايو "راك 1" بأن نيمار هو التالي بعد جريزمان، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات الرسمية مع باريس سان جيرمان في القريب العاجل.