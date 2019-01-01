حول برشلونة تركيزه في دعم المركز الأيسر إلى ديفيد آلابا ظهير بايرن ميونخ، على الرغم أن الصفقة معقدة ولكن العملاق الكتالوني يرغب بضم اللاعب النمساوي.

طبقاً لمصادر إيه إس بي إن فأن إحد مسئولي البلاوجرانا أخبرهم بأن اللاعب يريد الانتقال إلى برشلونة، وأن الصفقة رغم صعوبتها ولكنها ليست مستحيلة.