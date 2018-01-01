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أخبار انتقالات برشلونة | رسمياً.. موريو ينضم على سبيل الإعارة، وإشارات إيجابية بخصوص ثنائي أياكس

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات برشلونة في شتاء 2019، في إطار سعي الفريق لمواصلة السيطرة على الدوري الإسباني، والبحث عن المجد الأوروبي الغائب

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FC Barcelona

إشارات إيجابية لبرشلونة بخصوص ثنائي أياكس

2018-12-21T17:58:48Z

الاهتمام بين الطرفين متبادل؟

تلقى برشلونة بعض الإشارات الإيجابية في ما يخص سعيه لضم ثنائي أياكس دي ليخت ودي يونج، بعد أن بدا أن الاهتمام بين الطرفين متبادل.

وبحسب تصريحات حارس المرمى أونانا فأن الثنائي استفسر منه عن برشلونة، خاصةً وأن الكاميروني من خريجي أكاديمية لا ماسيا.

يُذكر أن العملاق الكتالوني يواجه صراعاً شرساً من مانشستر سيتي على ضم الموهبتين الهولنديتين.

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رسمياً.. برشلونة يضم الكولومبي موريو من فالنسيا

2018-12-21T17:57:21Z

على سبيل الإعارة

أعلن فريق برشلونة يوم الخميس الماضي عن التعاقد رسمياً مع المدافع الكولومبي جيسون موريو من فالنسيا، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويأتي انضمام اللاعب للبلوجرانا كحل طوارئ لخط الدفاع بعد الإصابات التي آلمت بأومتيتي وفيرمالين، وفي ظل هبوط مستوى بيكيه.

برشلونة يقترب من استعارة موريو

2018-12-19T20:26:39Z

حتى نهاية الموسم

يبدو أن برشلونة عثر أخيراً على ضالته في خط الدفاع، بعد أن اقترب من التوقيع مع موريو لاعب فالنسيا كما أشارت أخر التقارير.

وطبقاً لمصادر راديو راك1 فأن برشلونة اتفق على استعارة مدافع فالنسيا لمدة 6 أشهر وحتى نهاية الموسم، لتعويض إصابة أومتيتي وهبوط مستوى بيكيه مؤخراً.

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تقارير: برشلونة على وشك التعاقد مع رابيو

2018-12-19T20:24:18Z

بعد تفضيله للبارسا على العديد من العروض

اقترب فريق برشلونة من حسم صفقة الفرنسي رابيو لاعب باريس سان جيرمان، بعد الكثير من المفاوضات مع العديد من الأندية في الفترة الماضية.

وبحسب تقارير لو باريسيان، فأن الفريق الكتالوني هو من نجح بإقناع اللاعب بالانضمام لصفوفه واتفق مع اللاعب على الشروط الشخصية، تمهيداً للتوقيع للفريق الإسباني في يناير.

برشلونة يتلقى عرضاً ضخماً من أجل مالكوم

2018-12-17T20:59:12Z

من خارج أوروبا

عادت الأندية الصينية مجدداً لمحاولة استغلال عدم استقرار بعض اللاعبين البرازيليين مع أنديتهم في أوروبا من أجل الانقضاض عليه، وأخر هذه الأسماء هو اللاعب مالكوم.

وبحسب صحيفة آس فأن الفريق الكتالوني تلقى عرض رسمي من جانب جوانزو الصيني من أجل شراء اللاعب مقابل 58 مليون جنيه إسترليني وهو رقم ضخم للاعب لم يثبت نفسه مع فريقه الجديد حتى الآن.

يُذكر أن مالكوم انضم لبرشلونة في الصيف الماضي قادماً من بوردو مقابل 36 مليون جنيه إسترليني فقط.

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اهتمام حقيقي بضم كريستنسين

2018-12-17T20:55:54Z

بعد أن خرج من حسابات ساري

يواصل فريق برشلونة بحثه عن ضم مدافع جديد من أجل تدعيم صفوف الفريق في يناير وتعويض الإصابات المتكررة لفيرمالين وعدم جاهزية أومتيتي بنسبة 100%، ومن بين الأسماء التي ظهرت مؤخراً الدانماركي كريستنسين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت، فأن برشلونة في طريقه لتقديم عرض رسمي للاعب، خاصةً بعد أن خرج تماماً من حسابات المدرب ساري الذي يعتمد على الثنائي روديجير ولويز.

توتنهام يرغب بخطف جوميش من إيفرتون

2018-12-14T21:48:47Z

فور انتهاء إعارته

يبدو أن تألق البرتغالي جوميش مع إيفرتون لن يكون دافعاً لمحاولة التوفيز فقط لضمه نهائياً، بعد أن جذب أداءه العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ومن بينهم توتنهام.

وبحسب صحيفة ذا صن فأن الفريق اللندني يرغب بالتوقيع مع جوميش بصفة نهائية في يناير المُقبل.

يُذكر أن بوكيتينو من المعجبين جداً بلاعب بنفيكا السابق حتى من قبل انضمامه إلى فريق إيفرتون على سبيل الإعارة.

Getty Images

صراع لندني على ضم دينيس سواريز

2018-12-14T21:46:32Z

بين تشيلسي وآرسنال

انضم فريق آرسنال لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب دينيس سواريز خاصةً بعد أن أبدى عدم رضاه عن وضعه مع الفريق وحاجته إلى الرحيل من أجل اللعب باستمرار.

ويرغب الجانرز في البحث عن بديل لآرون رامسي الذي قرر الرحيل عن نهاية الموسم ويبدو أنهم وجدوا ضالتهم في لاعب وسط برشلونة.

يُذكر أن تشيلسي من أكبر المهتمين باللاعب أيضاً بسبب الإعجاب الشديد من ساري بسواريز منذ أن كان مدرباً لفريق نابولي الإيطالي.

بوكيتينو ينفي شائعات بويج

2018-12-12T21:55:17Z

قبل مباراة الفريقين معاً

قام المدرب الأرجنتيني بوكيتينو بنفي شائعات اهتمامه بضم جوهرة لاماسيا بويج، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الفريقان معاً في دوري أبطال أوروبا.

وصّرح بوكيتينو قائلاً: لا أحب أن أتحدث عن الشائعات أو اللاعبين الشباب هذا لن يفيد أي من الطرفين.

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اهتمام مفاجئ بضم موراتا

2018-12-12T21:51:40Z

هل ينضم لاعب الريال السابق لبرشلونة؟

بشكل مفاجئ أشارت بعض التقارير إلى اهتمام فريق برشلونة بالتعاقد مع لاعب سابق لريال مدريد ألا وهو المهاجم الإسباني موراتا والذي يعيش أياماً سيئة في ستامفورد بريدج.

وبحسب راك 1 فأن الفريق الكتالوني يرغب في ضم موراتا من أجل تعويض لويس سواريز والذي تعرض لإصابة على مستوى الركبة، ومع ذلك وطبقاً لنفس المصادر من المرجح أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين في الصيف المقبل.