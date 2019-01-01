دخل يوفنتوس في مفاوضات مع برشلونة من أجل التعاقد مع ميراندا وتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب ولكنه لم يرقَ لطموحات العملاق الكتالوني، الذي لا يمانع ببيعه خاصةً مع اقترابه من ضم فيربو.

أشارت مصادر صحيفة موندو ديبورتيفو أن عرض البيانكونيري هو خمسة ملايين فقط في حين أن مطالب البلاوجرانا هي 15 مليون بالإضافة إلى المتغيرات، مع وجود بند يسمح بإعادة شرائه مقابل 25 مليون يورو.