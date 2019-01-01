يُمني اللاعب جونيو فيربو النفس بموافقة ريال بتيس على عرض برشلونة الذي تقدم به الفريق رسمياً منذ أيام قليلة من أجل التعاقد معه، ولكنه لا يرضي طموح مسئولي الفريق الأندلسي الذي يسعى للحصول على 35 مليون نظير التفريط في اللاعب.

أشارت مصادر أوندا ثيرو أن فيربو ينتظر قبول ناديه لعرض البلاوجرانا وأضافت بأنه رفض خمس عروض من أجل الانضمام للعملاق الكتالوني، ومن المتوقع إتمام الصفقة بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة.