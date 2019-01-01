برشلونة مُعجب بالمهاجم لاوتارو مارتينيز
أبدى برشلونة إعجابه بالمهاجم الأرجنتيني "لاوتارو مارتينيز" الذي يقدم أداءاً رائعاً مع صفوف منتخب بلاده في مسابقة كوبا أمريكا المُقامة حالياً بالبرازيل.
طبقاً لمصادر ميدياست فإن العملاق الكتالوني مستعد لكسر قيمة الشرط الجزائي لمهاجم الإنتر والتي تقدر بقيمة 111 مليون يورو من أجل التوقيع معه.
ليفربول مستعد لاستعادة كوتينيو مجدداً
أشارت بعض التقارير أن ليفربول لا يمانع بإعادة البرازيلي كوتينيو إلى صفوفه مرة آخرى، بعد أن فشل اللاعب في إثبات قدراته مع برشلونة حتى الآن ليواجه انتقادات لاذعة للغاية.
طبقاً لمصادر "لي 10 سبورت" فإن أبطال أوروبا مستعدين للتعاقد مع كوتينيو مرة آخرى بعد أن رفض اللاعب فرصة العودة لإنجلترا من بوابة الغريم "مانشستر يونايتد".
دينيس سواريز على وشك الانضمام لسيلتا فيجو
تمكن سيلتا فيجو من حسم صفقة "دينيس سواريز" بعد أن خرج اللاعب تماماً من حسابات فالفيردي ولم ويوفق في إعارته إلى آرسنال في الموسم الماضي.
وبحسب مصادر راديو راك فأن سواريز فضل الانضمام لسيلتا فيجو على حساب فالنسيا، وسيوقع مقابل 15 مليون يورو على عقد مدته خمس سنوات، ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي غداً.
برشلونة مهتم بلاعب آخر من أياكس!
يبدو أن اهتمام برشلونة بلاعبي أياكس لن يتوقف أبداً، بعد ضم دي يونج ومحاولة التعاقد مع دي ليخت الذي اقترب من يوفنتوس الإيطالي، أبدى البلوجرانا اهتمامهم بلاعب آخر وهو فان دي بيك.
حيث أشارت موندو ديبورتيفو أن البارسا لم ينسَ دي بيك، وفي حال رحل إحدى لاعبي وسط الفريق، سيتم التحرك لضم اللاعب الهولندي خاصةً إذا لم يحسن ريال مدريد عرضهم له.
برشلونة يسعى لضم يانيس هاجي أبن الأسطورة جورجي هاجي
نشرت صحيفة "Gazeta Sporturilor" عبر موقع Barcablaugranes.com، أن برشلونة يسعى للذهاب إلى نادي فيتورول كونستانتا للتعاقد مع اللاعب الشاب يانيس هاجي.
اللاعب الروماني صاحب الـ20 عاماً هو أبن جورجي هاجي المعروف بأسم "مارادونا البلقان " والذي سبق ولعب في صفوف البلاوجرانا من 1994 وحتى 1996، ويُعد هو المدير الحالي لأبنائه.
وبحسب ما ورد أن اللاعب الروماني الذي سجل هدفاً ضد إنجلترا في بطولة أوروبا تحت 21 سنة الأخيرة من المُتوقع أن يُكلف خزينة النادي من 7 إلى 8 مليون يورو لإتمام الصفقة.
مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بضم راكيتيتش
عاد مانشستر يونايتد للاهتمام مجدداً بالكرواتي راكيتيتش بعد أن أبدى برشلونة طبقاً لأخر التقارير رغبته في بيع اللاعب، في ظل بحث الشياطين الحُمر عن لاعب وسط هذا الصيف.
طبقاً لمصادر صحيفة سبورت فإن اليونايتد يستهدف ضم إيفان في حل تم بيع بوجبا وذلك بطلب من المدرب النرويجي سولشار.
فالنسيا يقترب من التعاقد مع رافينيا
اقترب البرازيلي رافينيا من الرحيل عن صفوف برشلونة، بعد أن كثف نادي فالنسيا مفاوضاته مع العملاق الكتالوني في الساعات الأخيرة من أجل ضم اللاعب.
وطبقاً لمصادر النسخة الإسبانية لموقع جول فإن الخفافيش توصلوا إلى إتفاق مع البلوجرانا لانتقال اللاعب ومن المتوقع غلق الصفقة بشكل نهائي في الأيام المقبلة.
برشلونة يجدد مفاوضاته لضم جريزمان
برشلونة يحاول مجدداً مع جريزمان
عاد برشلونة لمفاوضة جريزمان مرة آخرى، مع اقتراب بداية شهر يوليو المقبل الذي سيتم فيه تفعيل الشرط الجزائي من أجل التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد.
طبقاً لمصادر كوبي فأن العملاق الكتالوني تناقش مع الروخيبلانكوس حول طريقة دفع الشرط الجزائي وهل يمكن إدخال الظهير الأيمن "سيميدو" أم لا؟
بارتوميو لا يمانع بعودة نيمار لبرشلونة
رئيس برشلونة يريد إعادة نيمار
لم يبدِ رئيس برشلونة "بارتوميو" ممانعته بإعادة البرازيلي نيمار إلى صفوف برشلونة مرة آخرى، ومنح الضوء الأخضر من أجل إتمام الصفقة.
حيث أشارت مصادر "راديو كات" بأن بارتوميو غير نظرته في الأسابيع القليلة الماضية، وأصبح متحمساً لإعادة نجم باريس سان جيرمان الحالي إلى الكامب نو مرة آخرى هذا الصيف.
برشلونة يرغب ببيع الكرواتي راكيتيتش هذا الصيف
أبدى فريق برشلونة رغبته ببيع الكرواتي "إيفان راكيتيتش" هذا الصيف خاصةً مع التعاقد مع أرثور في الموسم الماضي وقدوم دي يونج بدايةً من الموسم المُقبل، مما يعني تضائل فرصته في المشاركة.
بحسب مصادر موندو ديبفورتيفو فإن برشلونة يضغط على اللاعب للرحيل، ولكنه مصمم على البقاء حتى نهاية عقده.
جوارديولا يدعم قرارات برشلونة في ضم نيمار وجريزمان
دعم بيب جوارديولا برشلونة في محاولاتها لاستقطاب كلً من نيمار وأنطوان جريزمان في صيف الانتقالات الحالي.
وقد وصف المدير الفني الأسطوري السابق للفريق الكتالوني أن اللاعبين جيدين للغاية ويتناسب طريقة لعبهم مع طريقة لعب كرة القدم في البلاوجرانا ويجب أن يسعى الفريق لضمهم في الميركاتو الحالي.
نيتو ينضم إلى برشلونة لتعويض انتقال سيلسن
أشبه بالصفقة التبادلية مع فالنسيا
أعلن برشلونة عن توقيعه مع نوربيرت مورارا نيتو حارس مرمى فالنسيا في صفقة قد تصل إلى 35 مليون يورو، في ظل انتقال الحارس ياسبر سيلسن إلى الخفافيش.
وقد سبق للحارس البرازيلي صاحب الـ29 عاماً اللعب مع فيورنتينا ويوفنتوس من قبل، وبالتأكيد أن اللاعب سيكون إحتياطياً للحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.
رسمياً.. البارسا يوافق على بيع سيلسين
وافق برشلونة على العرض المقدم من قبل فالنسيا الإسباني من أجل التعاقد مع الهولندي سيلسين، الذي رحل عن صفوف العملاق الكتالوني ليحصل على فرصته كأساسي.
سيدفع الخفافيش 35 مليون يورو من أجل التعاقد مع حارس أياكس السابق، وفي المقابل سيذهب نيتو إلى برشلونة للجلوس على دكة البدلاء في صفقة سيُعلن عنها قريباً جداً.
باريس يرفض بيع نيمار لبرشلونة
بداية غير موفقة للمفاوضات
أجاب فريق باريس سان جيرمان بالرفض على استفسار برشلونة بإمكانية التعاقد مع البرازيلي نيمار هذا الصيف، خاصةً وأن اللاعب عبر عن رغبته بالعودة لكامب نو مرة آخرى.
طبقاً لمصادر صحيفة "لو باريسيان" فأن العملاق الكتالوني تواصل مع البي إس جي من أجل نيمار ولكن جواب الفريق الفرنسي كان "لا"
أندريه جوميش ينتقل نهائياً إلى إيفرتون
وقع نادي إيفرتون مع اللاعب أندريه جوميش لاعب ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو.
وكان لاعب البلاوجرانا مُعاراً للفريق الإنجليزي مع خيار إمكانية الشراء والتي فعلها النادي بالفعل واستطاع الحصول على خدمات اللاعب.
بايرن ميونخ يهتم باللاعب عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة
وفقاً لما ذكرته "BILD" بأن بايرن ميونخ يهتم كثيراً باللاعب عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق حقيقي مع اللاعب ليروي ساني سيبدأ البافاري في محولاته لضم المهاجم الفرنسي.
وأضافت بأن بايرن ميونخ قد عانى بشدة من محاولاته لضم لاعب مانشستر سيتي وقد أقتربوا من الإحباط في السعي وراء اللاعب، في حين أن عثمان ديمبيلي البالغ من العمر 22 عاماً قد يساعد برشلونة في تمويل صفقة نيمار الذي يسعون إليها.
يمتلك اللاعب الدولي الفرنسي ديمبيلي خبرة في الملاعب الألمانية، حيث لعب مع بروسيا دورتموند من قبل خلال موسم 2016-17.
رسمياً.. جوميش ينضم نهائياً لإيفرتون
أعلن إيفرتون على موقعه الرسمي منذ ساعات قليلة عن استمرار البرتغالي أندريه جوميش في صفوف الفريق بصفة نهائية بعد أن كان قد أُعير للتوفيز في الموسم الماضي.
وانضم جوميش للتوفيز مقابل 22 مليون جنيه إسترليني، بعد صراع مع عدة أندية على ضمه أبرزها توتنهام هوتسبيرز ووست هام يونايتد.
بايرن مهتم بالتعاقد مع الفرنسي ديمبيلي
البافاري يجد ضالته في برشلونة
يرغب بايرن ميونخ بإيجاد بديل للثنائي روبين وريبيري اللذان انتهى مشوارهما مع العملاق البافاري هذا الموسم، ووجد بطل ألمانيا ضالته في لاعب برشلونة ديمبيلي.
حيث أشارت مصادر صحيفة بيلد أن بايرن يرغب بإعادة عثماني للبوندسليجا مرة آخرى، خاصةً بعد تعثر المفاوضات مع ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي
برشلونة يجهز 107 مليون جنيهاً استرلينياً من أجل جريزمان
بطل الدوري الإسباني يستهدف الحصول على توقيع الفرنسي الأسبوع القادم
أصبح برشلونة قريب من التعاقد مع أنطوان جريزمان خلال سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك بدفع الشرط الجزائي المتواجد في عقده والمقدر بـ107 ملايين جنيهاً إسترلينياً.
وادعت التيليغراف أن المهاجم الفرنسي وافق على الانضمام للكتلان منذ شهرين، لكن إدارة البلاوجرانا تنتظر بداية الشهر القادم لدفع الشرط الجزائي.
ريال مدريد يستعد لمنافسة برشلونة عن جريزمان
الملكي يسعى لقطع طريق البلاوجرانا نجو النجم الفرنسي
بشكل مفاجئ، ظهر ريال مدريد في الصورة أمام الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد والذي اتخذ قراره بالرحيل عن صفوف الروخيبلانكوس هذا الصيف.
وبحسب مصادر موندو ديبورتيفو، فإن الملكي استفسر عن جريزمان من أجل متابعة تطورات الصفقة، على الرغم أن كل التقارير تشير إلى اقتراب اللاعب من صفوف برشلونة وأن انضمامه للعملاق الكتالوني مسألة وقت.
صامويل أومتيتي سعيد بوجوده في برشلونة ولا نية له في الانتقال
صرح صامويل أومتيتي مدافع برشلونة بأنه يتوقع بقائه في البلاوجرانا رغم مستقبله الغير واضح حتى الآن.
أفادت بعض الصحف بأن الدولي الفرنسي مطلوب من آرسنال في ظل أبتعاده عن المشاركة مع الفريق الكتالوني بسبب الإصابة التي ألحقت به.
لكن اللاعب قد صرح بأنه سعيد في برشلونة ولا يتوقع المغادرة في الوقت الحالي.
ياسبر سيلسن سيخضع للكشف الطبي بنادي فالنسيا
أفادت تقارير خاصة بصحيفة "AS" أن ياسبر سيلسن حارس مرمى برشلونة بالفعل قد أقترب للانتقال إلى صفوف فالنسيا.
وأضافت بأن اللاعب صاحب الـ30 عاماً سيخضع للفحص الطبي قريباً ومن ثم يوقع عقده مع اللوس تشي.
جدير بالذكر أن الخفافيش مهتمين أيضاً بلاعبي البلاوجرانا رافينيا ألكانتارا واللاعب دينيس سواريز المُعار لآرسنال.
عودة داني آلفيش إلى برشلونة محتملة
لا يمانع برشلونة بإعادة البرازيلي داني آلفيش إلى صفوفه مرة آخرى، إذا رحل الظهير الأيمن سيميدو عن الفريق في سوق الانتقالات الحالي، خاصةً وأنه لازال يلعب في مستوى عالي.
طبقاً لمصادر صحيفة آس فأن البارسا هو الوجهة المفضلة للاعب باريس سان جيرمان السابق، والذي أصبح لاعباً حراً ويشارك مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا حالياً.
نيمار لا يمانع بالاعتذار بشكل علني لبرشلونة
من أجل العودة
يبدو أن نيمار مصمم أكثر من أي وقت مضى على العودة إلى برشلونة مرة آخرى، وسيوافق على تلبية طلبات النادي، والتي من بينها الاعتذار علناً للفريق من أجل مسامحته على قرار رحيله في وقت سابق.
طبقاً لمصادر صحيفة سبورت، فأن نيمار قرر الاعتذار علانيةً من أجل أن يتقبل الجمهور فكرة عودته مرة آخرى هذا الصيف، بعد أن قرر ترك مغادرة باريس سان جيرمان
برشلونة متحمس لفكرة مبادلة نانيجولان مع فيدال
بدا فريق برشلونة متحمساً للغاية لفكرة مبادلة التشيلي فيدال مع البلجيكي ناينجولان لاعب الإنتر، خاصةً وأن العملاق الكتالوني يرغب بالتخلص من الراتب الكبير الذي يحصل عليه أرتورو.
طبقاً لمصادر ميدياست، فأن كونتي لا يرغب بوجود رداجا داخل الفريق، وفي المقابل لن يمانع فيدال باللعب تحت قيادته مجدداً مثلما فعل في يوفنتوس، لذا تبدو الفكرة واردة للغاية.
برشلونة يسعى لضم نيتو ليكون بديل تير شتيجن
هذا بعد محاولات آرسنال لضم الحارس في بداية يونيو الماضي ولكن أكدت الجريدة أن الصفقة تذهب في إتجاه برشلونة.
وقد خاض الحارس نيتو 34 مباراة في الدوري الإسباني المنقضي، واستطاع أن يحافظ على شباكه نظيفة في 10 مباريات، كما لعب في ثماني مباريات بالدوري الأوروبي وأهتزت فيهم شباكه 10 مرات.
ميكل ميرينو تحت أعين برشلونة
مانشستر يونايتد يتحرك للتجديد مع راشفورد
سوف يستغل مانشستر يونايتد بنداً متواجد في عقد ماركوس راشفورد يقضي بتجديده تلقائياً لمدة موسم، وذلك للإبقاء على اللاعب في صفوف الفريق في حالة فشل المفاوضات.
وبحسب صحيفة صن فإن المهاجم طلب زيادة راتبه الأسبوعي إلى 350 ألف جنيهاً إسترلينياً، وهو ما يمثل حوالي ضعف راتبه الحالي البالغ 180 ألف جنيهاً إسترلينياً.
جدير بالذكر أن الشاب الإنجليزي يحظى باهتمام عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد
برشلونة يدرس التعاقد مع الإسباني "داني أولمو"
لازال برشلونة يثق في أكاديميته بشكل كبير، وبعد تعثر صفقة الياباني كوبو وانتقاله لريال مدريد، سيحاول البلوجرانا التعاقد مع لاعب آخر من خريجي لا ماسيا.
هذا اللاعب هو "داني أولمو" مهاجم دينامو زغرب حالياً والذي يرغب العملاق الكتالوني بضمه من أجل تدعيم خط الهجوم خاصةً مع تقدم سواريز في العمر.
ألفيش يتمنى العودة مجدداً لصفوف برشلونة
يتمنى البرازيلي دانيل ألفيش العودة مجدداً لصفوف برشلونة من أجل أن يختتم مسيرته مع العملاق الكتالوني ولكن يبدو أن الرغبة ليست متبادلة.
حيث أشارت مصادر صحيفة ماركا أن البلوجرانا لا يرغب بإعادة لاعب باريس سان جيرمان السابق إلى كامب نو مرة آخرى، حتى لو غادر سيميدو هذا الصيف.
إيتو يتمنى انتقال صلاح من ليفربول لبرشلونة
النجم الكاميروني يرى أن الكامب نو هو المكان الأمثل لصلاح
حث النجم الكاميروني صامويل إيتو محمد صلاح على ترك ليفربول والانضمام لناديه السابق برشلونة في سوق انتقالات الصيف الحالي، حيث أنه يرى أن طريقة لعب البلاوجرانا مناسبة جداً لإمكانيات الفرعون المصري.
ويخوض صاحب الـ27 عاماً كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر في هذه الأثناء، وبالرغم من فوزه بدوري أبطال أوروبا مع الريدز، إلا أن نجم الإنتر السابق يرغب في رؤية نجم آنفيلد في الفريق الكتلوني.
وقال إيتو: "أعلم طريقة لعب برشلونة واعتقد أنها ستكون ملائمة له"، وأضاف: "إذا امتلك الفرصة للعب في الدوري الأفضل في العالم - يقصد الدوري الإسباني - سيكون عليه التوقيع مع برشلونة".
نيمار يخبر زملاؤه بعودته لبرشلونة
هل وصل البرازيلي لاتفاق مع إدارة البلاوجرانا؟
أشارت عدد من التقارير إلى أن نيمار صرح بعودته لبرشلونة قائلاً لزملائه السابقين في البلاوجرانا: "استريحوا، أنا قادم".
وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن البرازيلي الدولي أبلغ باريس سان جيرمان عن رغبة في الرحيل، وبالرغم من أن الموقف غير واضح حتى الآن، إلا أن فرص عودته للفريق الكتالوني تتزايد.
برشلونة يتجه إلى رومانيولي مدافع ميلان
لتعويض صفقة دي ليخت
بدأ برشلونة التجهيز لتعويض فشل صفقة دي ليخت الذي اقترب من يوفنتوس الإيطالي، بالتركيز على رومانيولي لاعب ميلان والذي تحرك العملاق الكتالوني لضمه بالفعل في الأيام الحالية.
طبقاً لصحيفة توتو سبورت فأن الروسونيري رفضوا عرض أول لضم رومانيولي، ومن المتوقع أن يعود من أجله بعرض مٌحسن لإقناع إدارة ميلان بالتخلي عن اللاعب.
ماركينيوس يستبعد انتقال نيمار من باريس سان جيرمان
برشلونة ينسحب من صفقة دي ليخت
يتركه لمنافسيه على ضمه
انسحب برشلونة من صفقة الهولندي "دي ليخت" قائد فريق أياكس الهولندي، بعد أن تعثرت المفاوضات بين الطرفين بسبب المغالاة في الطلبات المادية طبقاً للصحافة الإسبانية.
حيث أشارت مصادر صحيفة ماركا أن دي ليخت طلب الحصول على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من مسئولي البلوجرانا.
برشلونة يقترب من حسم صفقة الفرنسي جريزمان
أيام قليلة تفصله عن البارسا
اقترب برشلونة من حسم صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، والذي أكد رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس في الصيف الحالي.
بحسب مصادر راديو كتالونيا، فأن البلوجرانا سيحسم صفقة جريزمان مع بداية شهر يوليو المُقبل، مما يعني أن أيام قليلة تفصل اللاعب عن ارتداء قميص العملاق الكتالوني.
برشلونة يرغب بالإبقاء على عثماني ديمبيلي في صفوفه
لن يرحل هذا الصيف!
أخبرت إدارة برشلونة لاعبها الفرنسي "عثماني ديمبيلي" بأنه لن يرحل عن صفوف العملاق الكتالوني هذا الصيف، خاصةً مع نية الفريق لتدعيم الهجوم بشكل واضح.
طبقاً لمصادر إيسبورتي فأن مسئولي البارسا أخبروا وكيل أعمال النجم الفرنسي بأن موكلهم لن يباع هذا الصيف، وعليه ألا يقلق أبداً من شائعات نيمار وجريزمان.
جوميز يقترب من الانضمام إلى إيفرتون
بصفة نهائية
يقترب فريق إيفرتون من التوقيع مع البرتغالي جوميز لاعب برشلونة بصفة نهائية، بعد أن أُعير لهم طيلة الموسم الماضي وقدم أداءاً جيداً في الدوري الإنجليزي الممتاز.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن التوفيز اتفقوا مع البلوجرانا على انتقال اللاعب لأزرق الميرسيسايد بصفة دائمة مقابل 22 مليون جنيه إسترليني.
برشلونة لا يتخلى عن هدفه في ضم نيمار
كوتينيو يرغب بالرحيل عن صفوف برشلونة
ويتمنى العودة لليفربول
يسعى البرازيلي كوتينيو للرحيل عن صفوف برشلونة في صيف الانتقالات الحالي بمجرد انتهاء كوبا أمريكا، خاصةً وأنه يعيش في كابوس كبير داخل كامب نو.
طبقا لمصادر Le10 sport فأن البرازيلي مطلوب من عدة أندية في الدروي الإنجليزي مثل تشيلسي، مانشستر يونايتد ولكنه يتمنى العودة إلى فريقه السابق ليفربول..
اهتمام من برشلونة بضم الفنزويلي فارينييز
الكوبا فرصة لمتابعته
يسعى برشلونة لإيجاد بديل للهولندي سيلسين الذي يرغب بالرحيل عن صفوف الفريق من أجل الحصول على فرصته كأساسي مع أي فريق آخر، وتعتبر كوبا أمريكا فرصة لمتابعة بعض الوجوه الجديدة.
حيث أبدى العملاق الكتالوني اهتماماً مسبقاً بالتعاقد مع الفنزويلي فارينييز والذي يشارك في كوبا أمريكا حالياً، وعلى الرغم أنه يبلغ من العمر 21 عاماً واستطاع الخروج بشباك نظيفة في أول مباراتين ضد بيرو والبرازيل.
دي ليخت يرفض العرض المقدم من برشلونة
ويخبر رايولا بقراره
يبدو أن الهولندي "دي ليخت لم يقتنع بالعرض المقدم من برشلونة للتعاقد معه لمزاملة دي يونج مرة آخرى بعد أن لعبا سوياً في صفوف أياكس، قبل أن ينتقل فرانكي إلى الكامب نو بدايةً من الموسم المقبل.
طبقاً لبعض المصادر فأن دي ليخت أخبر وكيل أعماله رايولا برفضه لعرض برشلونة، ليتجه التركيز على اهتمام باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.
بدء عملية إعادة نيمار لبرشلونة مرة آخرى
الرغبة موجودة لدى كل الأطراف!
بدأ برشلونة عملية إعادة البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق مرة آخرى، بعد أعوام قليلة من رحيله إلى باريس سان جيرمان بقيمة 222 مليون يورو وهو الشرط الجزائي في عقده.
وطبقاً لمصادر جلوبو البرازيلية، فأن نيمار أبدى رغبته لإدارة الفريق الفرنسي بالرحيل، وأن ميسي طالب مسئولي العملاق الكتالوني بالعمل على التعاقد مع نيمار مرة آخرى.
الياباني كوبو يرغب بالعودة إلى صفوف برشلونة مرة آخرى
بعد أن كان لاعباً للبارسا بي
يرغب الياباني الموهوب "كوبو" بالعودة مجدداً إلى صفوف برشلونة بعد أن كان قد غادر الفريق في 2015 بسبب حظر الفريق في سوق الانتقالات بعد أن تعاقد النادي مع بعض الصغار بطريقة غير قانونية.
من المنتظر أن يسافر وكلاء الأعمال الجدد للاعب إلى برشلونة في اليومين الحاليين من أجل فتح المفاوضات مجدداً مع العملاق الكتالوني تنفيذاً لرغبة اللاعب.
جريزمان يقترب أكثر من الانضمام لبرشلونة
بحسب تأكيدات مسئولي أتلتيكو
اقترب الفرنسي "أنطوان جريزمان" من الانضمام لصفوف برشلونة أكثر من أي وقت مضى، بعد أن أكد جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد أن هذا هو قرار اللاعب.
حيث صّرح قائلاً: نعلم أن جريزمان إتفق مع برشلونة منذ شهر مارس الماضي، وسيكسروا عقده عندما يتم تفعيل بند دفع الشرط الجزائي.
أومتيتي يؤكد بقاءه في صفوف برشلونة
بعكس ما أُثير
على عكس كل ما أُثير في الفترة الأخيرة حول اقترابه من الرحيل عن صفوف برشلونة، أكد المدافع الفرنسي أومتيتي بقائه مع الفريق في الموسم المقبل.
حيث صرح قائلاً: لدي عقد، أشعر بالسعادة في برشلونة، كان لدي موسم معقد ولكن لا يوجد سبب يجعلني أرغب بالرحيل، سأكون لاعباً لبرشلونة في الموسم المقبل.
برشلونة يسعى للتعاقد مع الأسطورة بوفون
بعد أن أصبح لاعباً حراً
أبدى فريق برشلونة استعداده للتعاقد مع الأسطورة الإيطالية "جيانلويجي بوفون" حارس مرمى يوفنتوس سابقاً بعد أن انتهى عقده مع باريس سان جيرمان وأصبح لاعباً حراً.
وطبقاً لمصادر سكاي سبورتس، فأن العملاق الكتالوني يسعى للتعاقد مع بوفون من أجل أن يكون بديلاً للألماني تير شتيحن خاصةً وأن الهولندي سيلسين يرغب بالرحيل للحصول على عدد دقائق أكبر.
سيلسين مطلوب بقوة في إنجلترا
من قبل مانشستر يونايتد!
بدأ مانشستر يونايتد الاستعداد للحياة بدون دي خيا بعد أن تعثرت مفاوضات تجديد عقده مع الشياطين الحمر، وفي ظل هبوط مستوى الفريق في الفترة الأخيرة فمن المتوقع رحيله في أي لحظة.
ويعتبر الهولندي "سيلسين" حارس برشلونة أحد الأهداف المحتملة لليونايتد من أجل تعويض دي خيا في حال رحيله، خاصةً وأنه يرغب بالرحيل عن كامب نو من أجل المشاركة أساسياً بعد أن ظل حبيس الدكة للألماني تير شتيجن.
برشلونة مهتم بضم مهاجم إيفرتون "ريتشارلسون"
برازيلي آخر من مدينة ليفربول؟
أظهر فريق برشلونة اهتمامه بضم برازيلي آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ريتشارلسون لاعب إيفرتون والذي يجذب أنظار الفريق الكتالوني.
بحسب ما ذكرته صحيفة ماركا فأن البلوجرانا يسعى للتعاقد مع ريتشارلسون لتدعيم الهجوم خاصةً وأن بواتينج لم يقدم أي إضافة تذكر منذ التعاقد معه على سبيل الإعارة.
برشلونة يتصدر سباق ضم دي ليخت
وسط منافسة شرسة من اليوفي
تصدر برشلونة سباق الأندية المهتمة بالتعاقد مع دي ليخت مدافع فريق أياكس الهولندي، والذي يلقى اهتماماً موسعاً من أكبر الأندية الأوروبية بسبب القدرات المذهلة التي يمتلكها اللاعب.
وبحسب ما ذكرته مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول، فأن العملاق الكتالوني هو المفضل لضم اللاعب وخاصةً بعد تدخل الرئيس بارتوميو، ولكنه سيواجه منافسة قوية من يوفنتوس الساعي بشدة لضم اللاعب.