نيمار قد يعود مجدداً للبارسا

على الرغم من كل الملابسات التي تحيط بالبرازيلي نيمار الذي يرغب بالعودة إلى برشلونة مجدداً، ولكن هناك تفاؤل في مصادر الإعلام الفرنسية بإتمام الصفقة هذا الصيف.

أشارت مصادر "لو باريسيان" بأن عودة اللاعب إلى كامب نو مرة آخرى واردة على الرغم أن العلاقة بين الطرفين ليست جيدة، وأن كوتينيو قد يتم إدراجه في الصفقة.