لم يبدِ كيا جواربشيان وكيل أعمال كوتينيو رضاه عن الطريقة التي تتعامل بها إدارة برشلونة مع مستقبل اللاعب البرازيلي بسبب تناقض تصريحات مسئولي الفريق مع أفعالهم.

صرح كيا بأن بارتوميو وبيب سيجورا أخبروه أن كوتينيو ليس للبيع ولكنه علم أيضاً أن أندريه كوري يحاول إدخاله في صفقة نيمار مع باريس سان جيرمان وهو ما أثار استياءه بشدة.