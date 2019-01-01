أنطوان جريزمان يغيب عن تدريبات الفريق

أفادت صحيفة "L'Equipe" الإسبانية أن اللاعب أنطوان جريزمان يتجاهل قرارات أتلتيكو مدريد وسيغيب عن تدريبات النادي التحضيرية في إستعداداتهم للموسم المُقبل.

تستمر هذه الأزمة بعد أن أوشك اللاعب على الانتقال إلى صفوف برشلونة والتي لم تتم حتى الآن بسبب بعض الشروط التي يتمسك بها الروخي بلانكوس، والذي أصدروا فيه بيانا شبهوا فيه عن أن ما يحدث من البلاوجرانا واللاعب هو طعن في حقوق النادي.

وطالب أتلتيكو مدريد اللاعب بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والالتزام مع الفريق في تدريباتهم قبل الموسم، لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً ليس لديه أي خطط للقيام بذلك لأنه يتمسك بفكرة انتقاله إلى الكامب نو.