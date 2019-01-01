اسم جديد ينضم للقائمة

يواصل فريق برشلونة البحث العاجل عن مهاجم لضمه في شهر الانتقالات الحالي قبل غلقه بعدة أيام، ويعد المكسيكي فيلا هو أحدث المرشحين.

وبحسب صحيفة سبورت فأن المفاوضات في مراحل متقدمة ولا ينقصها سوى التوصل إلى إتفاق بخصوص صيغة الصفقة، حيث يرغب لوس أنجلوس جالاكسي ببيعه نهائياً بينما يريد برشلونة ضمه على سبيل الإعارة.