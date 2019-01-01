يبحث البرازيلي روما عن طوق النجاة بعد أن أصبحت دقائقه مع برشلونة معدودة، وأصبح من أبرز المرشحين للرحيل عن صفوف العملاق الكتالوني في سوق الانتقالات الحالي.

أشارت مصادر صحيفة سبورت أن وكيل أعمال مالكوم قام بعرض موكله على روما، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لهم لولا تدخل البلاوجرانا في الصفقة في الثواني الأخيرة، لعل وعسى يجد اللاعب نفسه مجدداً.