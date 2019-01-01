آلبا مطلوب في إيطاليا
بعد نهاية عقده
يصر فريق يوفنتوس على ضم ظهير أيسر جديد برغم تجديد عقد ساندرو، ويضع الإسباني آلبا كخيار أول بالنسبة لهذا المركز.
وبحسب مصادر صحيفة توتو سبورت فأن البيانكونيري يرغبوا بالتعاقد مع آلبا مجاناً خاصةً وأن عقده سينتهي في 2020 ولم يتفاوض مع الفريق الكتالوني على التجديد حتى الآن.alb
فالفيردي يرد على شائعات كوتينيو
بالنفي
نفى فالفيردي كل الشائعات التي تحوم حول مصير كوتينيو مع الفريق، وأبدى رغبته باستمرار البرازيلي مع الفريق حتى يعود لمستواه المعهود مع ليفربول.
وصّرح مدرب برشلونة قائلاً: كوتينيو لعب مباريات ممتازة معنا، واتمنى أن يستمر على هذا المنوال، لديه العديد من المميزات التي سنحاول الاستفادة بها.
يُذكر أن بعض الأخبار قد ربطت كوتينيو مؤخراً بالعودة إلى إنجلترا ولكن من أجل الانتقال إلى الغريم مانشستر يونايتد.
تشيلسي يرفض التفريط في ويليان
برغم عرض مالكوم في مبادلة!
رفض فريق تشيلسي التفريط في ويليان، بعد أن رفض عرضاً جديداً من برشلونة من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي.
وبحسب مصادر تليغراف فأن الفريق اللندني رفض العرض برغم أن البلوجرانا اقترحوا دفع مبلغ من المال بالإضافة إلى مالكوم.
يُذكر أن برشلونة حاول ضم ويليان في الصيف الماضي أكثر من مرة ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.
رسمياً.. منير الحدادي ينضم لإشبيلية
بصفة نهائية
أعلن الموقع الرسمي للفريق الأندلسي إشبيلية يوم أمس عن التوقيع مع منير الحدادي قادماً من برشلونة في صفقة انتقال دائم، خاصةً وأن عقده سينتهي في الصيف المقبل.
وانضم الحدادي مقابل ما يقرب من مليون يورو، بعد أن طلب اللاعب الرحيل بسبب قلة حصوله على الفرص مع المدرب فالفيردي.
بايرن يتدخل في صفقة رابيو
المماطلة ليست في صالح برشلونة
تدخل بايرن ميونخ الألماني في صفقة اللاعب الفرنسي رابيو وأبدى رغبته في ضمه، خاصةً وأن عقده سينتهي مجاناً في الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو ونقلاً عن راديو مونتي كارلو فأن البافاري تواصلوا مع اللاعب استغلالاً لمماطلة برشلونة في المفاوضات معه.
تشيلسي يفكر بمبادلة ويليان مع مالكوم
مع اصرار البارسا على ضم ويليان
يحاول فريق تشيلسي استغلال إعجاب المدرب فالفيردي بقدرات ويليان واصراره على ضمه من أجل تعويضه بلاعب من برشلونة أيضاً.
وبحسب مصادر دايلي ميل الإنجليزية فأن البلوز قد يقترحوا على الفريق الكتالوني مبادلة البرازيلي ويليان بالبرازيلي الآخر مالكوم والذي لا يشارك كثيراً مع الفريق في الوقت الراهن.
دي ليخت يحدد موقفه النهائي
ويرد على كل المهتمين بضمه
حدد الهولندي دي ليخت مدافع أياكس موقفه من الأندية المهتمة بضمه في الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه قرر البقاء في فريقه حتى نهاية الموسم.
ذلك في حوار اللاعب مع إحدى القنوات الهولندية، لينهي أو يؤجل الجدل حول الفريق الذي يقترب من الانضمام له وسط اهتمام يوفنتوس، السيتي بجانب برشلونة.
دينيس سواريز يقترب أكثر من آرسنال
المفاوضات تسير بصورة جيدة
اقترب دينيس سواريز من الرحيل عن برشلونة والانضمام لصفوف آرسنال الإنجليزي، بعد أن تقدمت المفاوضات بين الطرفين.
وبحسب صحيفة سبورت فأن الفريق الكتالوني منح موافقه لسواريز للتحدث مع أوناي إيمري ولكن يبقى الإتفاق على صيغة الصفقة، حيث يريد آرسنال ضمه على سبيل الإعارة ولكن البلوجرانا يرغب في بيعه نهائياً.
الحدادي مطلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز
مع اقتراب عقده على نهايته
اقترب المهاجم الإسباني منير الحدادي من الرحيل نهائياً عن صفوف برشلونة بعد ان خرج تماماً من حسابات المدرب فالفيردي.
وبحسب مصادر إيه إس بي إن فأن اللاعب مطلوب من قبل ليستر سيتي، وست هام يونايتد بجانب ساوثامبتون أيضاً.
يُذكر أن عقد اللاعب سينتهي مجاناً في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الحالي.
برشلونة يحسم صفقة توديبو
متفوقاً على السيتي
نجح فريق برشلونة في حسم صفقة المدافع الواعد "توديبو" لاعب فريق تولوز وذلك بعد صراع شديد مع مانشستر سيتي.
وحسمت رغبة اللاعب الصفقة لصالح العملاق الكتالوني، وبحسب مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول فأن اللاعب سينضم مجاناً في الصيف.