تمكن سيلتا فيجو من حسم صفقة "دينيس سواريز" بعد أن خرج اللاعب تماماً من حسابات فالفيردي ولم ويوفق في إعارته إلى آرسنال في الموسم الماضي.

وبحسب مصادر راديو راك فأن سواريز فضل الانضمام لسيلتا فيجو على حساب فالنسيا، وسيوقع مقابل 15 مليون يورو على عقد مدته خمس سنوات، ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي غداً.