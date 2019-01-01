قرار مجنون!

كشف السلوفاكي مارتن سكرتل عن قرار أقل ما يقال عنه مجنون وهو رفض عرض من برشلونة في يناير الماضي، على الرغم أنها فرصة لن تتكرر أبداً للاعب.

وبحسب تصريحات إحدى وكلاء أعماله ونقلاً عن صحيفة آس فأن سكرتل رفض عرض البارسا حتى لا يتواجد على دكة البدلاء، مفضلاً الاستمرار في تركيا من أجل مواصلة اللعب.