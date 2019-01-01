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أخبار انتقالات برشلونة | اهتمام كبير بضم ساؤول، وستواني يؤكد عرض يناير

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات برشلونة في شتاء 2019، في إطار سعي الفريق لمواصلة السيطرة على الدوري الإسباني، والبحث عن المجد الأوروبي الغائب

محدث
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GETTY IMAGES

ستواني يؤكد تلقيه عرضاً من برشلونة

2019-02-25T19:30:58Z

في يناير الماضي

أّكد المهاجم الأوروجوياني ستواني أن برشلونة حاول التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية من أجل تعويض رحيل منير الحدادي، قبل أن يتعاقدوا مع برنس بواتينج.

وبحسب ما ذكرته النسخة الإنجليزية من موقع جول فأن ستواني صرح قائلاً: نعم كان هناك اهتمام من برشلونة بضمي، أنا فخور بأن فريق عظيم مثل برشلونة كان يفكر في ضمي، ولكنني أيضاً سعيد بتجديد عقدي مع جيرونا.

Getty

اهتمام كبير من برشلونة بضم ساؤول

2019-02-25T19:27:42Z

برشلونة مصمم عليه

أبدى فريق برشلونة اهتماماً كبيراً بضم ساؤول نجم أتلتيكو مدريد من أجل تدعيم خط الوسط في الفريق خاصةً مع تقدم بعض الللاعبين في العمر مثل بوسكيتس وفيدال.

وبحسب صحيفة آس فأن العملاق الكتالوني يرى ساؤول بديلاً مثالياً لتعويض الرحيل المنتظر لراكيتيتش ولكنه لن يرغب بدفع قيمة الشرط الجزائي والتي تساوي 150 مليون يورو.

برشلونة يقترب من صفقة مزودجة من بالميراس

2019-02-20T18:14:48Z

دفعة واحدة

اقترب فريق برشلونة من التعاقد مع بعض مواهب بالميراس البرازيلي، حيث بات العملاق الكتالوني على وشك ضم لاعبين دفعة واحدة.

وطبقاً لمصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول، فأن البارسا سيتعاقد مع كل من بير فيتاو ولوان كانديدو في صفقتين سيكلفا الفريق ما يقرب من 20 مليون يورو.

Ag. Palmeiras/Divulgação

صراع مع باريس سان جيرمان على جناح ليل

2019-02-20T18:12:22Z

من يفوز هذه المرة؟

يبدو أن الصراعات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة لن تتوقف عن دي يونج، بعد أن أبديا كلا الناديان رغبتهما بضم لاعب ما وهو جناح ليل الفرنسي.

طبقاً لمصادر فرانس فوتبول، فأن الإيفواري نيكولاس بيبي الذي يقدم موسماً استثنائياً مع ليل مطلوب من قبل الفريق الباريسي والعملاق الكتالوني، خاصةً وأن مصير مالكوم مجهول وكونه مطلوباً بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

آرسنال يصارع على ضم الهولندي دي ليخت

2019-02-18T20:42:35Z

مع برشلونة ويوفنتوس

انضم فريق آرسنال لقائمة المهتمين بالتعاقد مع الهولندي دي ليخت موهبة أياكس أمستردام والمطلوب من قبل عدة أندية أبرزها برشلونة.

بحسب مصادر دايلي ميل فأن آرسنال لديه اهتمام كبير بضم دي ليخت ولكنه يواجه منافسة صعبة من يوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلى العملاق الكتالوني.

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سكرتل رفض الانضمام لبرشلونة في يناير الماضي

2019-02-18T20:39:07Z

قرار مجنون!

كشف السلوفاكي مارتن سكرتل عن قرار أقل ما يقال عنه مجنون وهو رفض عرض من برشلونة في يناير الماضي، على الرغم أنها فرصة لن تتكرر أبداً للاعب.

وبحسب تصريحات إحدى وكلاء أعماله ونقلاً عن صحيفة آس فأن سكرتل رفض عرض البارسا حتى لا يتواجد على دكة البدلاء، مفضلاً الاستمرار في تركيا من أجل مواصلة اللعب.

تشيلسي يزاحم برشلونة على صفقة يوفيتش

2019-02-15T20:16:49Z

ولكن الأفضلية للبارسا

دخل تشيلسي على الخط في صفقة لوكا يوفيتش المطلوب بقوة من قبل برشلونة من أجل تدعيم الهجوم في الصيف المقبل، خاصةً مع عدم وجود بديل للأوروجوياني لويس سواريز.

وبحسب صحيفة دايلي ميرور فأن تشيلسي مهتم بضم اللاعب في ظل سعيه لضم مهاجم جديد خاصةً وأن هيجواين تم التعاقد معه على سبيل الإعارة فقط.

يُذكر أن بعض المصادر الألمانية قد أشارت إلى وجود إتفاق مبدئي بين برشلونة واللاعب ويتبقى فقط الإتفاق مع النادي.

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نيمار لن يعود في الصيف المقبل

2019-02-15T20:14:08Z

حسبما أكد رئيس النادي

أّكد بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن البرازيلي نيمار لن يعود لصفوف الفريق في الصيف المقبل، نافياً بذلك كل الشائعات التي حاولت التكهن بعودته إلى الكامب نو مرة آخرى.

وفي حوار له مع راديو قناة برشلونة صرح بارتوميو أنه تقابل مع نيمار أكثر من مرة ولكن لاعب باريس سان جيرمان الحالي لم يطلب منه العودة كما أُشيع، مشيراً لصعوبة التوقيع معه لأنه في موسمه الثاني مع الفريق الفرنسي.

صراع جديد مع باريس على ضم ظهير ليون

2019-02-11T20:35:36Z

من الذي يفوز هذه المرة؟

دخل فريق برشلونة في صراع جديد مع باريس سان جيرمان على لاعب آخر وهو ميندي ظهير أيسر فريق ليون الفرنسي، والذي لفت أنظار كلا الفريقين.

وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو فأن برشلونة مهتم للغاية بضم ميندي ولكنه يواجه منافسة من باريس، بعد أن تنازع كلا الفريقان على دي يونج والذي نجح العملاق الكتالوني في الحصول على توقيعه في النهاية.

إتفاق مبدئي بين برشلونة ومهاجم فرانكفورت

2019-02-11T20:33:44Z

على أن ينضم في الصيف المقبل

اقترب فريق برشلونة من التعاقد مع مهاجم جديد ولكن على أن ينضم للصيف المقبل، ألا وهو الصربي لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وبحسب بعض الصحف المحلية لفرانكفورت فأن كلا الطرفين توصل إلى إتفاق مبدئي على قيمة العقد، ولم يتبقَ سوى مفاوضة برشلونة لإينتراخت من أجل إتمام الصفقة.

بارتوميو يحلم بالموهوب إيسكو

2019-02-07T20:10:03Z

هل يحلم بالمستحيل؟

يحلم الرئيس الحالي لبرشلونة السيد بارتوميو بالتعاقد يوماً مع إيسكو لاعب الغريم ريال مدريد خاصةً وأن اللاعب مهمش تماماً من قبل المدرب سولاري.

وقبل مواجهة الفريقان معاً في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، أثار بارتوميو الجدل بتعليقاته لراديو كوبي حول إيسكو عندما قال أنه سيتحدث عن فلورنتينو بيريز بخصوصه إذا كان متاحاً.

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