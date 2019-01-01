بحسب التقارير الأخيرة

أسرع برشلونة من مفاوضاته مع أياكس لضم دي يونج لاعب أياكس، بعد أن أبدى الأخير تفضيله للفريق الإسباني على بقية المهتمين بضمه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت فأن العملاق الكتالوني كثف من مفاوضاته لضم دي يونج في الآونة الأخيرة ويأمل في أن يقنع أياكس ببيعه مقابل 60 مليون يورو.