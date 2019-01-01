انضم زينيت بطرسبرج الروسي لقائمة الأندية المهتمة بضم البرازيلي مالكوم، الذي يبحث عن فريق جديد بعد أن تم إبلاغه بأنه ليس في خطط فالفيردي الموسم المقبل بعد التعاقد مع جريزمان.

أشارت مصادر صحيفة آس أن الإتفاق بين الطرفين، بعد أن أبدى زينيت رغبته بدفع ما يقرب من 40 مليون يورو للتعاقد معه، وهو نفس المبلغ الذي دفعه البلاوجرانا تقريباً لضمه من بوردو.