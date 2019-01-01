رفض باريس سان جيرمان العرض الذي قدمه برشلونة من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار، خاصةً وأنه لم يكن مقنعاً أبداً لطموحات مسئولي النادي الفرنسي.

أشارت مصادر كادينا سير أن باريس سان جيرمان رفض عرض برشلونة الذي كان عبارة عن إعارة مقابل 10 مليون مع خيار للشراء بحوالي 180 مليون يورو.

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