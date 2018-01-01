أخبار انتقالات برشلونة | صفقة رابيو توشك على الانتهاء، وموريو هو التالي

حتى نهاية الموسم

يبدو أن برشلونة عثر أخيراً على ضالته في خط الدفاع، بعد أن اقترب من التوقيع مع موريو لاعب فالنسيا كما أشارت أخر التقارير.

وطبقاً لمصادر راديو راك1 فأن برشلونة اتفق على استعارة مدافع فالنسيا لمدة 6 أشهر وحتى نهاية الموسم، لتعويض إصابة أومتيتي وهبوط مستوى بيكيه مؤخراً.