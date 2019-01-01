دينيس سواريز يقرر البقاء
حتى إشعار آخر
قرر اللاعب دينيس سواريز البقاء في صفوف برشلونة حتى نهاية الموسم برغم تلميحات فالفيردي بإمكانية مغادرته في الشهر الحالي.
وبحسب بعض التقارير فأن اللاعب الإسباني قرر المقاتلة على مركزه حتى نهاية الموسم، على أن يحدد مصيره في الصيف المقبل.
يُذكر أن اللاعب كان مطلوباً بقوة من فريق آرسنال واستمرت المفاوضات بينهما طيلة الفترة الماضية، ولكن إصرار برشلونة على بيعه وليس إعارته أعاق إتمام الصفقة.
رسمياً.. دي يونج ينضم في الصيف
ثالث صفقات الشتاء
أعلن فريق برشلونة رسمياً عن توصله إلى إتفاق للتعاقد دي يونج لاعب أياكس، على أن ينضم لصفوف الفريق بداية من الصيف المقبل.
واستطاع الفريق الكتالوني حسم الصفقة بعد تدخل بارتوميو بنفسه ليستطيع خطف اللاعب من براثن باريس سان جيرمان، في ثالث صفقات الشتاء بعد بواتينج وموريو.
فالفيردي يلمح لاقتراب سواريز من الرحيل
في الشهر الحالي
ألمح مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي لاقتراب دينيس سواريز من الرحيل عن صفوف الفريق في سوق الانتقالات الحالية.
حيث صّرح قبل المؤتمر الصحفي لمباراة إشبيلية في كأس ملك إسبانيا قائلاً: نعم هذا صحيح، سواريز من الممكن أن يرحل ولكن لا أعلم متى سيحدث ذلك.
رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع برنس بواتينج
على سبيل الإعارة
أعلن برشلونة يوم أمس عن التوقيع رسمياً مع الغاني برنس بواتينج قادماً من صفوف ساسولو الإيطالي وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وجاءت صفقة بواتينج صادمة لأغلب المتابعين لأن اللاعب من وجهة نظرهم لا يرقى لطموحات الفريق، ولكنه قد يكون كافياً كحل مؤقت لدكة البدلاء.
برشلونة لا يمانع ببيع دينيس سواريز
في الشهر الحالي
لم يبدي فريق برشلونة ممانعته ببيع اللاعب دينيس سواريز في الشهر الحالي ولكن بشرط وجود عرض مناسب ومغري لرحيله.
حيث أشارت مصادر دايلي ستار إلى أن الفريق الكتالوني يرفض إعارته ولكنه قد يوافق على بيعه بشكل نهائي، ولكن بحسب تصريحات إيمري في وقت سابق فأن آرسنال لن يقدر على الشراء في الوقت الراهن.
برشلونة يقترب من حسم صفقة ناشئ سوشو
بصفة نهائية
اقترب برشلونة من حسم صفقة اللاعب لوسيان أجومي ناشئ سوسو وصاحب ال16 عاماً بصفة نهائية، على أن ينضم لأكاديمية لاماسيا.
وبحسب صحيفة سبورت فأن الفريق الكتالوني قريب من ضم اللاعب، والذي يتمتع بموهبة كبيرة ويعتبر من أفضل لاعبي الوسط في فرنسا لهذه الفئة العمرية.
موهبة لاماسيا مطلوب في مانشستر سيتي
هل يفرط فيه برشلونة؟
أبدى فريق مانشستر سيتي اهتماماً كبيراً بضم موريبا لاعب لاماسيا والذي يتمتع بموهبة كبيرة للغاية ويتوقع له مستقبل مبهر.
وبحسب بعض المصادر الإسبانية فأن الفريق الإنجليزي واثق من حسم الصفقة ولكن في المقابل يضغط البلوجرانا بقوة من أجل الإبقاء على اللاعب وتجديد عقده.
محاولة أخيرة من برشلونة لضم دي يونج
في صراع شرس مع باريس
يرفض برشلونة رافع الراية البيضاء والاستسلام في ما يخص صفقة دي يونج والذي يصارع على ضمه مع باريس سان جيرمان.
وبحسب راديو كتالونيا فأن البلوجرانا يعول على تدخل بارتوميو من أجل تغيير وجهة اللاعب من فرنسا إلى إسبانيا.
يُذكر أن باريس سان جيرمان أظهر جدية أكبر من برشلونة في مفاوضاته مع دي يونج.
برشلونة يصراع ليفربول على جوهرة بنفيكا
من يفوز بالمنافسة؟
يصارع برشلونة نظيره ليفربول الإنجليزي على ضم جوهرة بنفيكا جواو فليكس والمطلوب بقوة من كلا الفريقين.
وبحسب بعض المصادر البرتغالية فأن النسور رفضوا عرضاً كبيراً من أحمر الميرسيسايد لضم اللاعب المراقب من قبل كشافة البلوجرانا.
باريس يقرر معاقبة رابيو
وقد يرفض بيعه هذا الشهر
قرر فريق باريس سان جيرمان معاقبة لاعبه رابيو على محاولته للضغط على ناديه للرحيل في سوق الانتقالات الحالية بالتدرب مع الرديف.
ويحاول رابيو إرغام ناديه على بيعه في الشهر الحالي مع أخبار عن وجود إتفاق مبدئي بينه وبين برشلونة، ولكن الصفقة مهددة بالفشل في الوقت الراهن.