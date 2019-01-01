من قبل مانشستر يونايتد!

بدأ مانشستر يونايتد الاستعداد للحياة بدون دي خيا بعد أن تعثرت مفاوضات تجديد عقده مع الشياطين الحمر، وفي ظل هبوط مستوى الفريق في الفترة الأخيرة فمن المتوقع رحيله في أي لحظة.

ويعتبر الهولندي "سيلسين" حارس برشلونة أحد الأهداف المحتملة لليونايتد من أجل تعويض دي خيا في حال رحيله، خاصةً وأنه يرغب بالرحيل عن كامب نو من أجل المشاركة أساسياً بعد أن ظل حبيس الدكة للألماني تير شتيجن.