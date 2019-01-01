في الصيف المقبل

أصبح مصير الكرواتي راكيتيتش مجهولاً بعد تعاقد برشلونة مع الهولندي دي يونج ومن قبله الثنائي اللاتيني فيدال وآرثر، لذا يعتبر اللاعب من أبرز المرشحين للمغادرة في الصيف المقبل.

وبحسب بعض المصادر الإنجليزية، فأن تشيلسي أحد الأندية التي تترقب موقف اللاعب مع برشلونة، وتستعد للانقضاض على اللاعب في الصيف إذا قرر الفريق الكتالوني بيعه.