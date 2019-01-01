راكيتيتش مطلوب في إنجلترا
في الصيف المقبل
أصبح مصير الكرواتي راكيتيتش مجهولاً بعد تعاقد برشلونة مع الهولندي دي يونج ومن قبله الثنائي اللاتيني فيدال وآرثر، لذا يعتبر اللاعب من أبرز المرشحين للمغادرة في الصيف المقبل.
وبحسب بعض المصادر الإنجليزية، فأن تشيلسي أحد الأندية التي تترقب موقف اللاعب مع برشلونة، وتستعد للانقضاض على اللاعب في الصيف إذا قرر الفريق الكتالوني بيعه.
سواريز يقترب كثيراً من الانضمام لآرسنال
الصفقة وشيكة
اقترب اللاعب دينيس سواريز من الرحيل عن صفوف برشلونة والانضمام إلى آرسنال الإنجليزي، بعد أن شهدت المفاوضات بين الطرفين تحسناً ملحوظاً.
وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن سواريز سينضم للجانرز على سبيل الإعارة، وبعد أن كانت الصفقة معقدة نوعاً أصبحت وشيكة بسبب ضغط اللاعب على فريقه ومطالبته بالرحيل.
الكشف عن الحيلة وراء ضم دي يونج
كيف خطفه برشلونة من باريس سان جيرمان؟
نجح برشلونة في التعاقد مع الهولندي دي يونج من أياكس بعد أن كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وطبقاً لما ذكرته صحيفة آس فأن هناك حيلة ما وراء ذلك، تُكمن في أن مسئولي النادي الإسباني تعمدوا الكشف عن بعض رسائل نيمار التي يعبر فيها عن عدم سعادته بالحياة في فرنسا من أجل إقناع اللاعب بالعدول عن قراره، وهو ما نجح في نهاية المطاف.
آرسنال مهتم بضم مالكوم من برشلونة
على سبيل الإعارة
أبدى فريق آرسنال اهتمامه بضم لاعب آخر من برشلونة على سبيل الإعارة بعيداً عن دينيس سواريز وهو البرازيلي مالكوم.
هذا ما أشارت إليه مصادر صحيفة ذا صن الإنجليزية، والتي أّكدت رغبة الجانرز في التعاقد مع لاعب بوردو السابق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
يُذكر أن برشلونة كان مهتماً بضم دينيس سواريز ولكن اللاعب الإسباني قرر البقاء مع برشلونة والقتال على مركزه مع الفريق.
دينيس سواريز يقرر البقاء
حتى إشعار آخر
قرر اللاعب دينيس سواريز البقاء في صفوف برشلونة حتى نهاية الموسم برغم تلميحات فالفيردي بإمكانية مغادرته في الشهر الحالي.
وبحسب بعض التقارير فأن اللاعب الإسباني قرر المقاتلة على مركزه حتى نهاية الموسم، على أن يحدد مصيره في الصيف المقبل.
يُذكر أن اللاعب كان مطلوباً بقوة من فريق آرسنال واستمرت المفاوضات بينهما طيلة الفترة الماضية، ولكن إصرار برشلونة على بيعه وليس إعارته أعاق إتمام الصفقة.
رسمياً.. دي يونج ينضم في الصيف
ثالث صفقات الشتاء
أعلن فريق برشلونة رسمياً عن توصله إلى إتفاق للتعاقد دي يونج لاعب أياكس، على أن ينضم لصفوف الفريق بداية من الصيف المقبل.
واستطاع الفريق الكتالوني حسم الصفقة بعد تدخل بارتوميو بنفسه ليستطيع خطف اللاعب من براثن باريس سان جيرمان، في ثالث صفقات الشتاء بعد بواتينج وموريو.
فالفيردي يلمح لاقتراب سواريز من الرحيل
في الشهر الحالي
ألمح مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي لاقتراب دينيس سواريز من الرحيل عن صفوف الفريق في سوق الانتقالات الحالية.
حيث صّرح قبل المؤتمر الصحفي لمباراة إشبيلية في كأس ملك إسبانيا قائلاً: نعم هذا صحيح، سواريز من الممكن أن يرحل ولكن لا أعلم متى سيحدث ذلك.
رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع برنس بواتينج
على سبيل الإعارة
أعلن برشلونة يوم أمس عن التوقيع رسمياً مع الغاني برنس بواتينج قادماً من صفوف ساسولو الإيطالي وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وجاءت صفقة بواتينج صادمة لأغلب المتابعين لأن اللاعب من وجهة نظرهم لا يرقى لطموحات الفريق، ولكنه قد يكون كافياً كحل مؤقت لدكة البدلاء.
برشلونة لا يمانع ببيع دينيس سواريز
في الشهر الحالي
لم يبدي فريق برشلونة ممانعته ببيع اللاعب دينيس سواريز في الشهر الحالي ولكن بشرط وجود عرض مناسب ومغري لرحيله.
حيث أشارت مصادر دايلي ستار إلى أن الفريق الكتالوني يرفض إعارته ولكنه قد يوافق على بيعه بشكل نهائي، ولكن بحسب تصريحات إيمري في وقت سابق فأن آرسنال لن يقدر على الشراء في الوقت الراهن.
برشلونة يقترب من حسم صفقة ناشئ سوشو
بصفة نهائية
اقترب برشلونة من حسم صفقة اللاعب لوسيان أجومي ناشئ سوسو وصاحب ال16 عاماً بصفة نهائية، على أن ينضم لأكاديمية لاماسيا.
وبحسب صحيفة سبورت فأن الفريق الكتالوني قريب من ضم اللاعب، والذي يتمتع بموهبة كبيرة ويعتبر من أفضل لاعبي الوسط في فرنسا لهذه الفئة العمرية.