برشلونة قد يبيع النجم الفرنسي

يبدو أن برشلونة لا يمانع ببيع اللاعب الفرنسي "عثماني ديمبيلي" ولكن بشرط أن يكون العرض مغرياً للتخلي عنه بعد ضمه بمبلغ كبير من بروسيا درتموند.

بحسب مصادر راديو "راك" فإن البلوجرانا على علم باهتمام بايرن ميونخ لضم ديمبيلي، ومستعدين لسماع أي عروض رسمية للاعب، خاصةً مع سعي البافاري لتعويض نهاية حقبة روبين وريبيري.