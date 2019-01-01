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أخبار انتقالات برشلونة | راكيتيتش مصمم على البقاء، وإيفرتون واثق من ضم جوميش!

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات برشلونة في شتاء 2019، في إطار سعي الفريق لمواصلة السيطرة على الدوري الإسباني، والبحث عن المجد الأوروبي الغائب

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(C)Getty Images

إيفرتون واثق من التعاقد بصفة نهائية مع جوميش

2019-05-03T20:30:37Z

برغم المنافسة الشرسة مع توتنهام

يبدو فريق إيفرتون واثقاً من قدرته على التعاقد بصفة نهائية مع البرتغالي جوميش المعار من صفوف برشلونة والذي يقدم موسماً جيداً مع التوفيز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يواجه إيفرتون منافسة شرسة مع توتنهام الذي يبحث عن لاعب وسط، ولكن أزرق الميرسيسايد يأمل بإقناع اللاعب بالاستمرار في جوديسون بارك حسبما ذكرت صحيفة ذا تايمز.

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راكيتيتش مصمم على البقاء مع برشلونة

2019-05-03T20:28:03Z

رداً على الشائعات

قام الكرواتي راكيتيتش بنفي كل الشائعات التي تتنبأ برحيله عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل بعد أن لم يعد يشارك بصفة مستمرة مع الفريق في الفترة الأخيرة.

نفى راكيتيتش كل ما أُثير عن اقترابه من صفوف مانشستر يونايتد مشيراً إلى رغبته بالبقاء مع برشلونة والقتال على مركزه برغم التوقيع مع دي يونج بدايةً من الصيف المقبل.

وكيل أعمال مالكوم ينفي شائعات ميلان

2019-04-26T22:14:28Z

التي ادعتها بعض الصحف

قام وكيل أعمال البرازيلي مالكوم بنفي الشائعات التي أشارت بأن مالكوم سيرحل عن صفوف برشلونة وسط اهتمام من فريق ميلان الإيطالي وذلك بسبب قلة مشاركاته في الموسم الحالي.

حيث صرح لويز مينيز جارسيا بأنه لم يتحدث إلى أي نادي بخصوص موكله، عكس ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو والتي قالت بأن الميلان بات الأقرب لضم مالكوم متفوقاً على الإنتر في الصفقة.

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جوميش قد يستمر في إنجلترا

2019-04-26T22:09:53Z

بعد انتهاء إعارته مع إيفرتون

لفت البرتغالي "جوميش" لاعب برشلونة المُعار إلى فريق إيفرتون أنظار كل كبار لندن والذين باتوا مهتمين للغاية بمنافسة التوفيز للحصول على توقيع اللاعب بعد نهاية الموسم.

وطبقاً لصحيفة دايلي ميل فأن آرسنال دخل على الخط ومستعد لمزاحمة أزرق الميرسيسايد على ضم اللاعب، ولكن هناك اهتمام من ناديي تشيلسي وتوتنهام أيضاً.

كوتينيو يتمنى مزاملة نيمار

2019-04-22T19:45:17Z

هل يرحل إلى باريس؟

مع ازدياد الشائعات بخصوص اقترابه من الرحيل عن صفوف برشلونة بسبب الأداء السئ الذي يقدمه منذ انضمامه للفريق قادماً من ليفربول، بدأ البرازيلي كوتينيو يلمح عن اقترابه من الرحيل.

حيث صرح لمصادر "دي سولا" قائلاً: أنه من دواعي سروري اللعب بجواره دائماً، لقد لعبنا بجوار بعضنا البعض كثيراً مع منتخب البرازيل، نيمار لاعب خاص للغاية، سيكون من الرائع أن ألعب بجواره مع أي فريق.

يُذكر أن بعض التقارير قد أفادت باقتراب كوتينيو من العودة إلى الدوري الإنجليزي مرة آخرى مع اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي به، ولكن باريس قد يدخل على الخط في أي لحظة.

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تشيلسي يفكر في التعاقد مع كوتينيو

2019-04-22T19:42:21Z

لتعويض هازارد؟

بدأ تشيلسي يجهز لرحيل نجمه البلجيكي هازارد في الصيف المقبل مع رغبته باللعب لصفوف ريال مدريد، ويبدو أن البديل قد يكون من الدوري الإسباني أيضاً وتحديداً الغريم برشلونة.

حيث أشارت مصادر كالتشيو ميركاتو أن الفريق الإنجليزي يفكر في التعافد مع فيليبي من أجل تعويض مغادرة هازارد عقب نهاية الموسم، خاصةً وأن اللاعب البرازيلي يمكنه شغل مركزي صانع الألعاب والجناح الأيسر أيضاً.

صراع مع دورتموند على ضم ظهير أتلتيكو "فيلببي لويس"

2019-04-19T20:45:38Z

البحث عن ظهير أيسر لازال مستمراً

يواصل فريق برشلونة البحث عن ظهير أيسر لضمه في الصيف المقبل بسبب الاعتماد على جوردي آلبا فقط في مركزه وعدم وجود بديل له.

بالإضافة إلى ألبيرتو مورينو لاعب ليفربول، أظهر البارسا اهتمامه بلاعب آخر وهو فيليبي لويس لاعب أتلتيكو مدريد طبقاً لما ذكرته صحيفة ذا صن ولكنه يواجه منافسة من بروسيا دورتموند.

يُذكر أن فيليبي لويس سيصبح حراً بعد انتهاء الموسم خاصةً وأنه لم يجدد عقده مع الروخيبلانكوس حتى الآن.

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برشلونة مهتم بضم مهاجم إيفرتون "ريتشارلسون"

2019-04-19T20:42:59Z

برازيلي آخر من مدينة ليفربول؟

أظهر فريق برشلونة اهتمامه بضم برازيلي آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ريتشارلسون لاعب إيفرتون والذي يجذب أنظار الفريق الكتالوني.

بحسب ما ذكرته صحيفة ماركا فأن البلوجرانا يسعى للتعاقد مع ريتشارلسون لتدعيم الهجوم خاصةً وأن بواتينج لم يقدم أي إضافة تذكر منذ التعاقد معه على سبيل الإعارة.

برشلونة يتصدر سباق ضم دي ليخت

2019-04-08T19:56:28Z

وسط منافسة شرسة من اليوفي

تصدر برشلونة سباق الأندية المهتمة بالتعاقد مع دي ليخت مدافع فريق أياكس الهولندي، والذي يلقى اهتماماً موسعاً من أكبر الأندية الأوروبية بسبب القدرات المذهلة التي يمتلكها اللاعب.

وبحسب ما ذكرته مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول، فأن العملاق الكتالوني هو المفضل لضم اللاعب وخاصةً بعد تدخل الرئيس بارتوميو، ولكنه سيواجه منافسة قوية من يوفنتوس الساعي بشدة لضم اللاعب.

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كوتينيو ينفي شائعات رحيله عن برشلونة

2019-04-08T19:53:46Z

ويؤكد سعادته بالبقاء

قام البرازيلي فيليبي كوتينيو صانع ألعاب برشلونة الإسباني بنفي كل الشائعات التي أًثيرت مؤخراً بخصوص اقترابه من الرحيل عن صفوف برشلونة في الفترة المقبلة.

وطبقاً لما ذكرته مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول، فان لاعب ليفربول السابق سعيد بالبقاء مع البارسا ولا يفكر في مغادرة العملاق الكتالوني كما أُشيع مؤخراً.

يُذكر أن بعض الشائعات كانت قد ربطت كوتينيو بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد والعودة للدوري الإنجليزي من جديد.

برشلونة يحدد سعر الكرواتي راكيتيتش

2019-04-03T21:14:57Z

وسط اهتمام إيطالي بضمه

يبدو أن برشلونة لن يمانع ببيع الكرواتي راكيتيتش برغم أهميته الكبيرة بالنسبة للمدرب فالفيردي ولكن بشرط وصول عرض مناسب يقنع إدارة الفريق بالتخلي عنه.

وطبقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو فأن العملاق الكتالوني لن يقبل بأقل من 50 مليون للتفريط في اللاعب وسط اهتمام من الإنتر بالتعاقد معه.

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