عاد مانشستر يونايتد للاهتمام مجدداً بالكرواتي راكيتيتش بعد أن أبدى برشلونة طبقاً لأخر التقارير رغبته في بيع اللاعب، في ظل بحث الشياطين الحُمر عن لاعب وسط هذا الصيف.

طبقاً لمصادر صحيفة سبورت فإن اليونايتد يستهدف ضم إيفان في حل تم بيع بوجبا وذلك بطلب من المدرب النرويجي سولشار.