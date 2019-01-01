رفض الفرنسي ديمبيلي فرصة العودة للدوري الألماني مجدداً من بوابة بايرن ميونخ، بعد أن أشارت أخر التقارير إلى أنه غير مهتم أبداً للعب للبافاري الذي يسعى لتعويض اعتزال روبين ورحيل ريبيري هذا الصيف.

أكدت تقارير صحيفة "بيلد" أن ديمبيلي لا يرغب باللعب لبايرن حتى وإن انتقل نيمار إلى صفوف برشلونة وتضائلت فرصه في اللعب مع العملاق الكتالوني.