برشلونة واثق من ضم الفرنسي

يثق برشلونة في حل أزمة جريزمان مع أتلتيكو مدريد وضم اللاعب هذا الأسبوع بعد دفع قيمة الشرط الجزائي الذي يقدر بقيمة 120 مليون يورو ويمكن تفعيله منذ بداية شهر يوليو الحالي.

أشارت مصادر برنامج "الشيرينجيتو" أن العملاق الكتالوني انتهى من تجهيزاته لتقديم جريزمان رسمياً يوم السبت المٌقبل بعد أن قرر دفع الشرط الجزائي.